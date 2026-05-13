Canlı
Habertürk
Habertürk
    Takipte Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yaşam Kemaliye’de kayalığın tepesine yapılan ev merak uyandırıyor

        Kemaliye’de kayalığın tepesine yapılan ev merak uyandırıyor

        Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde bir kayalığın zirvesine yapılan ve 96 basamakla çıkılan ev, görenlerin ilgisini çekiyor

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 13 Mayıs 2026 - 09:42 Güncelleme:
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kendi imkanlarıyla yaptı! 96 basamakla ulaşılıyor

        Tarihi dokusu, doğal güzellikleri ve adrenalin dolu aktiviteleriyle öne çıkan Kemaliye ilçesi, özellikle yaz aylarında yoğun ziyaretçi ağırlıyor.

        Dünyanın sayılı kanyonları arasında gösterilen Karanlık Kanyon, Taş Yol ve Dilli Vadisi gibi doğal alanlarıyla dikkat çeken ilçe, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

        İlçenin simgelerinden biri haline gelen kayalık üzerindeki ev ise ilgi odağı oluyor.

        Emekli öğretmen Bekir Taştan ile eşi Nermin Taştan tarafından yıllar önce kayalığın zirvesine yapılan ev, ilçeye gelen ziyaretçilerin dikkatini çekiyor.

        İstanbul’daki çalışma hayatlarının ardından sakin bir yaşam sürmek amacıyla Kemaliye’ye yerleşen çift, evi kendi imkanlarıyla inşa etti.

        Kum, çimento ve taşların önce kayalığın eteklerine taşındığı, ardından ilkel teleferik sistemiyle zirveye çıkarıldığı evin yapımı yaklaşık 2 yıl sürdü.

        Kayalığın tepesinde yer alan ve 96 basamakla ulaşılan ev, manzarasıyla ilgi görürken, ilçenin sembollerinden biri olarak gösteriliyor.

        ÖNERİLEN VİDEO

        Ruhi Çenet'ten yeni açıklama

        Hantavirüs tespit edilen ve 3 kişinin hayatını kaybettiği gemide seyahat eden Ruhi Çenet, "Hakkımda çok fazla yanlış bilgi yayılmaktadır. Hastalık belirtim yoktur. Sağlık Bakanlığı ile iletişim halinde ve karantidayım" dedi.

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        NYT: İran Trump'ın iddia ettiğinden daha güçlü
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        Grip oldu hastaneye gitti... Acılı baba: Yanlış serum öldürdü!
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        BM'den dikkat çeken uyarı: Kum krizi kapıda
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        İşte sözleşmesi bitecek futbolcular!
        Samsun'da ağır bilanço! Sel felaketinin boyutu ortaya çıktı
        Samsun'da ağır bilanço! Sel felaketinin boyutu ortaya çıktı
        DSÖ'den hantavirüs uyarısı
        DSÖ'den hantavirüs uyarısı
        Konkordato başvurularında yeni dönem
        Konkordato başvurularında yeni dönem
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        8,5 yıl sonra tarihi ziyaret!
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        "Ünlüler bizim ismimizle prim yapıyor"
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Tarihin en akıl almaz faciası
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Trafikteki dans şovu pahalıya patladı!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Galatasaray'da Icardi zirvesi!
        Babasını 8 kurşunla öldürdü! Cinayeti anlattı!
        Babasını 8 kurşunla öldürdü! Cinayeti anlattı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Torreira'ya AVM'de yumruklu saldırı!
        Test sonuçları belli oldu
        Test sonuçları belli oldu
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        'Filmed in Türkiye' dönemi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        SGK’dan yemek kartı genelgesi
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Çatalı "şeytan işi" diyerek yasakladılar!
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Pekin'in yaptırım uyguladığı Rubio'nun Çin'e ilk ziyareti
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?
        Faiz borsaya alternatif oluyor mu?