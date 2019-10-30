Kasımpaşa, Ziraat Türkiye Kupası 4. turunda deplasmanda TFF 3. Lig ekiplerinden Kemerspor 2003 ile karşılaşıyor.
KEMERSPOR 2003 - KASIMPAŞA
STAT: Kemer İlçe Stadı
HAKEM: Yiğit Arslan
SAAT: 13.45
YAYIN: A Sport
KEMERSPOR 2003: Faik Doğukan Duyum, Şiyar Kepir, Tolgahan Kumbasar, Berkay Arslan, Hüseyin Atalay, Onur Okan, Semih Hatipoğlu, Samet Alp, Reha Kurt, Kemal Bolat, Umut Akpınar
TEKNİK DİREKTÖR: Bahri Kurt
KASIMPAŞA: Ramazan Köse, Olivier Veigneau, Çağtay Kurukalıp, Jorge Fernandes, Özgür Çek, Uğurcan Yazğılı, Yusuf Erdoğan, Abdul Khalili, İlhan Depe, Furkan Çetinkaya, Azad Toptik
TEKNİK DİREKTÖR: Kemal Özdeş
Organizasyona 3. turda dahil olan Kasımpaşa, Yeni Çorumspor'u eleyerek 4. tura yükseldi. Kemerspor 2003 ise 2. turda Karaman Belediyespor, 3. turda da Sarıyer'i mağlup ederek adını 4. tura yazdırdı. Müsabakayı kazanan takım, kupada 5. tura çıkacak.
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