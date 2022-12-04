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Kenan Doğulu: Ona aşığım

Geçtiğimiz günlerde bir ödül töreninde 'Yılın İkonu' ödülünü eşi Beren Saat'in elinden alan Kenan Doğulu, eşinin duygusal konuşmasının ardından gözleri dolmuştu. Dün akşam Arnavutköy'de görüntülenen Doğulu, konuyla ilgili "Onun o eşsiz kalbi ve cümleleri beni çok mutlu ediyor. Ona aşığım" diye konuştu

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  • Kenan Doğulu: Beren'e aşığım - Magazin haberleri

    Habertürk'ten Volkan Özdemir'in haberine göre; Kenan Doğulu, dün akşam Arnavutköy'deydi. Bir mekandan çıkarken objektiflere yansıyan Doğulu, basın mensuplarının sorularını yanıtladı.
  • Kenan Doğulu: Beren'e aşığım - Magazin haberleri

    "ONA AŞIĞIM"

    Ünlü şarkıcı, geçtiğimiz günlerde bir ödül töreninde 'Yılın İkonu' ödülünü eşi Beren Saat'in elinden almıştı. Kenan Doğulu, Saat'in yaptığı konuşma karşısında duygusal anlar yaşamış ve gözleri dolmuştu.

    Ünlü isim, konuyla ilgili sorulara "Eşimden bu cümleleri duymak beni gururlandırdı. Onun o eşsiz kalbi ve cümleleri beni çok mutlu ediyor. Ona aşığım" diye yanıt verdi.
  • Kenan Doğulu: Beren'e aşığım - Magazin haberleri

    "İKON OLMAK KENAN'IN RUHU İLE İLGİLİ BİR ŞEY"

    Öte yandan Beren Saat, eşine ödülünü vermeden önce şu ifadeleri kullanmıştı:

    Şöyle bir şey düşünüyorum; galiba ikon olmak birazcık Kenan'ın ruhu ile ilgili bir şey... Müzikte de yarattıkları besteleri, yarattığı ikonlaşan soundu, sesi, ondan sonra gelenlere yol açan bir sürü fikri her şeyi biliyorsunuz zaten...

    Ama ben bugün şunu hissediyorum; çocukken aldığımız müzik dergilerinden çıkan o güneş kolyeyi göğsümde taşıyarak belki bugünün manifestosunu çocukluğumda da yapmıştım.
  • Kenan Doğulu: Beren'e aşığım - Magazin haberleri

    "BİZİ BİR ARAYA GETİREN O SONSUZ OLASILIKLARA TEŞEKKÜR EDERİM"

    Bizi bir araya getiren o sonsuz olasılıklara teşekkür ederim ve yaş aldıkça seksileşen yılın ikonuna bu ödülü verdiğim için çok mutluyum.
  • Kenan Doğulu: Beren'e aşığım - Magazin haberleri

    "SENİ SEVİYORUM"

    Beren Saat'in bu sözleri karşısında gözleri dolan Doğulu, eşine "Seni seviyorum" diyerek karşılık vermişti.
  • Kenan Doğulu: Beren'e aşığım - Magazin haberleri

    "BECEREMEDİĞİMİZ EVLİLİK OLSUN" DEMİŞTİ

    Öte yandan 2014 yılında nikah masasına oturan çift, geçtiğimiz sene evliliklerinde kriz yaşamıştı.

    Eşinin doğum gününde paylaştığı mesajda, "Beceremediğimiz evlilik olsun" diyerek kafaları karıştıran Beren Saat, şunları söylemişti:

    Aşk, evlilikten her zaman daha önemli bence. Bizim ayrılık haberimiz yüz bin kere falan yapılmıştır. Çünkü biz ayrılmıyorken de ayrılık haberi vardı, birtakım problemler yaşadığımız dönem de vardı.

    Aslında ayrı bir süreç geçirdikten sonra pandemi sürecini beraber geçirdik. Beraber müzik yapmaya başladık. İlişkimiz daha başka türlü bir yere geldi. Birbirimizi başka türlü beslediğimiz, başka bir seviyesindeyiz ilişkinin ve aşkın her neyse...
  • Kenan Doğulu: Beren'e aşığım - Magazin haberleri

    "O DÖNEMİ BERABER YAŞADIK"

    'Her şey bitti' derken, beni şaşırtacak bir yere geldi. Bir müzisyen olarak Kenan'ı tanımaya başladım. Bütün dünyanın, hiçbir kimsenin evinden başka güvende hissetmediği bir dönemi beraber yaşadık. O enteresandı.

    Evde olmak, ikimiz olmak, güvende hissetmek onlarla beraber galiba biraz daha yoğunlaşıp, o hale geldi. Biz arkadaşlığı başardık, beraber üretmeyi başardık, aile olmayı, aile gibi hissetmeyi başardık ama dışardan insanlar baktığı zaman 'Ayrıldılar', 'Şöyle oldu', 'Böyle oldu' dedi.
  • Kenan Doğulu: Beren'e aşığım - Magazin haberleri

    "BEKLENEN AİLE FOTOĞRAFINI VEREMEDİK"

    O çekirdek aile fotoğrafını bir türlü veremedik. 'Çocuk yaptılar' falan o beklenen aile fotoğrafını veremedik ama onun çok üstünde ya da çok derininde başka paylaşımları başka türlü daha derin bir dostluğu, insani bağı kurduk. O yüzden beceremediğimiz evlilik olsun yani... Öyle bir şeydi yazdığım.

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