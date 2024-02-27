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        Haberler Magazin Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik kutlama - Magazin haberleri

        Kenan Doğulu'dan Beren Saat'e romantik kutlama

        Ünlü şarkıcı Kenan Doğulu, eşi Beren Saat'in doğum gününü romantik bir paylaşımla kutladı. Doğulu, "Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" sözleriyle eşine olan duygularını dile getirdi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 27.02.2024 - 16:05 Güncelleme: 27.02.2024 - 16:05
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        Kenan Doğulu, 40'ıncı yaşına giren eşi Beren Saat'in doğum gününü kutladı.

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        2014 yılında Los Angeles'ta evlenen çiftten Kenan Doğulu, sosyal medya hesabından romantik bir paylaşım yaptı.

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        Beren Saat ile fotoğraflarını paylaşan şarkıcı, "İyi ki doğdun sevgilim. Dünya, içinde sen olduğun için çok şanslı" ifadelerini kullandı.

        #beren saat
        #Kenan Doğulu

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