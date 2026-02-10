Canlı
        Kenan Doğulu, dünya turnesine çıkacak

        Kenan Doğulu, dünya turnesine çıkacak

        Kenan Doğulu, yıllara damga vuran şarkılarını bir araya getirdiği 'Best of Kenan Doğulu – World Tour 2026' kapsamında dünya çapında farklı şehirlerde sevenleriyle bir araya gelecek

        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 12:09 Güncelleme: 10.02.2026 - 12:09
        Türk pop müziğinin yıldız ismi Kenan Doğulu, zamansız hit’leri, etkileyici sahne performansı ve enerjisiyle 27 Mart 2026’da Stuttgart Porsche Arena, 10 Nisan 2026’da Düsseldorf Mitsubishi Electric Halle ve 24 Nisan 2026’da Londra indigo at The O2 sahnesinde müzikseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

        'Best of Kenan Doğulu – World Tour 2026', Avrupa duraklarının yanı sıra Avustralya, Kanada ve başka sürpriz ülkelerin de yer aldığı dünya turnesi kapsamında Doğulu’nun müzikal yolculuğunu müzikseverlerle buluşturacak.

