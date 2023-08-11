Kenan Doğulu, İstanbullu hayranlarıyla buluştu
Kenan Doğulu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle bir araya geldi
Kenan Doğulu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Müzikseverler, BKM organizasyonuyla DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Doğulu’nun sevilen şarkılarıyla gecenin geç saatlerine kadar dans etti.
Kenan Doğulu, 'Tencere Kapak' ve 'Kandırdım'ın yanı sıra 'Hezarfen', 'Yaramızda Kalsın' ve 'Rütbe'yi seslendirdi.
Yapay zeka ve dijital teknolojiyi buluşturarak hazırlanan göz alıcı görseller, müzisyenin sahne şovuna eşlik etti. Doğulu, sevenlerinin alkışlarının ardından bis yaparak unutulmaz konseri 'Aşk Oyunu' ile sonlandırdı.