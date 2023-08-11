Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Müzik Kenan Doğulu, İstanbullu hayranlarıyla buluştu - Magazin haberleri

        Kenan Doğulu, İstanbullu hayranlarıyla buluştu

        Kenan Doğulu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu'nda dinleyicileriyle bir araya geldi

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 11.08.2023 - 12:02
        ABONE OL
        ABONE OL
        Kenan Doğulu, İstanbullu hayranlarıyla buluştu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kenan Doğulu, Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda sahne aldı. Müzikseverler, BKM organizasyonuyla DenizBank Açıkhava Etkinlikleri kapsamında düzenlenen konserde Doğulu’nun sevilen şarkılarıyla gecenin geç saatlerine kadar dans etti.

        Kenan Doğulu, 'Tencere Kapak' ve 'Kandırdım'ın yanı sıra 'Hezarfen', 'Yaramızda Kalsın' ve 'Rütbe'yi seslendirdi.

        Yapay zeka ve dijital teknolojiyi buluşturarak hazırlanan göz alıcı görseller, müzisyenin sahne şovuna eşlik etti. Doğulu, sevenlerinin alkışlarının ardından bis yaparak unutulmaz konseri 'Aşk Oyunu' ile sonlandırdı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        #Kenan Doğulu
        #Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu
        Şurada Paylaş!

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Barış Boyun çetesi Fransa'ya uzandı! Kan donduran çifte infaz
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Yangın sonrası Hawaii küle döndü
        Her şeyi değiştirdi
        Her şeyi değiştirdi
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Yerbilimci Prof. Dr. Görür son depremleri değerlendirdi!
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Emekli hemşire bir tıkla 12 bin 500 dolar kaptırdı!
        Üniversitede mobbinge para cezası!
        Üniversitede mobbinge para cezası!
        Dünyada biten transferler
        Dünyada biten transferler
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        'Sonsuz yaşam' arayışındaki milyoner: Günde 111 hap içiyorum
        Haziranda cari fazla verildi
        Haziranda cari fazla verildi
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        O ilde deniz suyu ölçümleri mükemmel çıktı!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        Çifte cinayet sanığının kardeşi öldürüldü! Önce mesaj sonra cinayet!
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        "Sen süper kahraman değilsin İsmail hocam"
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Tamer Karadağlı Devlet Tiyatroları Genel Müdürü oldu
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        Havaya ateş eden kişiyi uyaran polis şehit oldu!
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Gezegendeki en farklı..."
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        "Her fiyattan konut satılıyordu, bu dönem bitti"
        Koşa koşa denize...
        Koşa koşa denize...
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Rusya'dan 47 yıl sonra ilk!
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Hatay’ın filiz sürgünü
        Akıma kapılmasınlar diye...
        Akıma kapılmasınlar diye...