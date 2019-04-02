Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı

2 sene önce dünyaevine giren Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir, 1 yaşına bastı. Çocuklarının doğum gününü kutlayan çift, sosyal medya hesabından, "İyi ki doğdun canım oğlum... Canım ailem" paylaşımını yaptı. Demir'in babası Kenan Ece ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı