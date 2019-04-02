Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı

Giriş: 02.04.2019 - 09:18 | Güncelleme:  

2 sene önce dünyaevine giren Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir, 1 yaşına bastı. Çocuklarının doğum gününü kutlayan çift, sosyal medya hesabından, "İyi ki doğdun canım oğlum... Canım ailem" paylaşımını yaptı. Demir'in babası Kenan Ece ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı

  • 1Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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    1932’de 'Dünya Güzellik Kraliçesi' seçilen Keriman Halis’in torunu olan Kenan Ece ve Canan Ergüder, 2014 yılında yayınlanan “Güllerin Savaşı”nda birlikte rol almış, sevgiliyi canlandıran iki oyuncunun dizide yaşadıkları aşk, proje sona erdikten sonra gerçeğe dönüşmüştü. 

  • 2Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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    "İYİ Kİ DOĞDUN CANIM OĞLUM"

    2 sene önce dünyaevine giren çiftin oğulları Demir, 1 yaşına bastı. Çocuklarının doğum gününü kutlayan çift, sosyal medya hesabından, "İyi ki doğdun canım oğlum... Canım ailem" paylaşımını yaptı.

  • 3Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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    Demir'in babası Kenan Ece ile benzerliği dikkatlerden kaçmadı.

  • 4Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 5Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 8Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 12Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 13Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 14Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 15Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 16Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 17Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 18Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 19Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 20Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 21Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 22Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 23Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 24Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 25Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 26Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 27Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 28Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 29Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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  • 30Kenan Ece ile Canan Ergüder'in oğulları Demir 1 yaşına bastı - Magazin haberleri
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