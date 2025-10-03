Kenan İmirzalıoğlu eski semtine geldi
Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre; Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile birlikte yıllardır gelmediği eski semti Cihangir'de objektiflere yansıdı.
Keyifli halleriyle dikkat çeken oyuncu çiftten Kenan İmirzalıoğlu, gazetecilerin "Kenan Bey, uzun zamandır sizi buralarda görmüyorduk" demesinin üzerine "Evet gelemiyorum. Burada bir işim çıktı. Onu halledip, döneceğim" ifadelerini kullandı.