Kenan İmirzalıoğlu eski semtine geldi Kenan İmirzalıoğlu, eşi Sinem Kobal ile yıllardır gelmediği eski semti Cihangir'de görüntülendi. Bir işi için geldiğini söyleyen oyuncu, "Gelemiyorum burada bir işim çıktı. Onu halledip, döneceğim"

Giriş: 03.10.2025 - 08:09 Güncelleme: 03.10.2025 - 08:12

