Gösteri öncesi açıklamalarda bulunan ikiliden İmirzalıoğlu, "Çok heyecanlıyız merak ediyoruz. İzleyenlerden çok olumlu eleştiriler aldık o yüzden de çok merak ediyoruz açıkcası nasıl bir gösteri olacak. Ayrıca Türkiye'de bu büyüklükte, böylesine bir müzikal yapımda ilk defa oluyor. Hepimize hayırlı olsun diyorum" açıklamasında bulundu.
Favori masal kahramanınız var mı sorusuna İmirzalıoğlu "Dede Korkut" yanıtını verirken Kobal ise, "Alice de benim kahramanlarımdan birisi. Ama zaten bir masal kahramanı olarak hatırlarsanız bizimde Selenamız var. O da benim favorimdir" açıklamasında bulundu.
İmirzalıoğlu da o dönemde 'Selena' dizisini takip edemediğini fakat çokça reytinglerde gördüğünü söyledi.
İmirzalıoğlu, "Selena gerçekten muhteşem bir işti. Burada sizin huzurunuz da eşimi bu muhteşem projede yer aldığı için tebrik ediyorum. Herkes hayatında mutlaka bir kez 'Selena'yı çağırmıştır. Ben de kendisini hayatıma çağırdım ve iyi ki geldi, iyi ki benim hayatımda" açıklamasıyla eşine olan sevgisini ve aşkını bir kez daha ilan etmiş oldu.
Son dönemlerde haklarında çıkan 'estetik yaptırdılar' iddialarına da samimi bir şekilde açıklık getiren İmirzalıoğlu, "Arkadaşlar biz de herkes gibi hasta olabiliyoruz. Sinem de bende ağır bir grip geçirdik. Estetik için değil, hastalık için oradaydık. " açıklamasında bulundu.
Son olarak da ekranlara ne zaman döneceği konusunda açıklamalarda bulunan ikili, "Henüz net bir şey yok. Ancak gelen ve görüştüğümüz birkaç proje var. Önceliğimiz tabi ki televizyon. Ama bu dijital platform da olabilir" açıklamasında bulundular.
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