4 | 13

İmirzalıoğlu, "Selena gerçekten muhteşem bir işti. Burada sizin huzurunuz da eşimi bu muhteşem projede yer aldığı için tebrik ediyorum. Herkes hayatında mutlaka bir kez 'Selena'yı çağırmıştır. Ben de kendisini hayatıma çağırdım ve iyi ki geldi, iyi ki benim hayatımda" açıklamasıyla eşine olan sevgisini ve aşkını bir kez daha ilan etmiş oldu.