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Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden güzel haber! Sinem Kobal doğum yaptı

Türkiye'nin gözde çiftlerinden Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal'dan güzel haber geldi. Sinem Kobal, doğum yaparak bir kız çocuk dünyaya getirdi. Kızlarının ismini "Lalin" koyan çift kameralara yansıdı.

Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal çiftinden güzel haber! Sinem Kobal doğum yaptı

Magazin gündemini sıkça meşgul eden oyuncu çift Kenan İmirzalıoğlu ve Sinem Kobal, 2016 yılında nikah masasına oturmuştu. Ünlü çift bebeklerini dünyaya getirmek için gün sayıyordu. Sinem Kobal özel bir hastanede doğum yaptı. Eşi Kenan İmirzalıoğlu, "Her anında Sinem'in yanındaydım." dedi ve tüm hastane personeline çikolota ikram etti.

Habertürk'ten Onur Aydın'ın haberine göre; Hastane çıkışı muhabirlerle konuşan İmirzalıoğlu, "Hepinizi daha farklı bir görüyorum, çok daha tatlı geliyorsunuz. Buraya kadar zahmet ettiniz. Çok mutluyuz. Çok güzel bir duygu, Allah herkese nasip etsin. 5 oda kapandığına dair iddialar çıktı, doğru değil. Hastanenin tedbirlerine uyduk" dedi.

Sinem Kobal, ise "Dün öğlen saatlerinde doğdu. Heyecanlıyız biz de... Çok teşekkür ediyorum. Yeni hayatımıza başlıyoruz" şeklinde konuştu.

SİNEM KOBAL KİMDİR?

Sinem Kobal, 1987 yılında İstanbul'da doğdu. Star TV'de 2003 yılında yayınlanan başrollerini Ali Sürmeli ve Gülben Ergen'in paylaştığı Hürrem Sultan dizisinde Ayşe karakterini canlandırmıştır.

Sinem Kobal, dört yaşında Yıldız Alper bale okulunda başladığı bale eğitimine sekiz yıl devam etmiştir. Royal Akademi'den diplomasını almıştır. İSTEK Vakfı Özel Acıbadem Lisesinden mezun olmuştur. Başarılı bir öğrenci olan Sinem Kobal, ortaokulda öğrenci iken, voleybol takımıyla ikincilik ve step birinciliği kazanmıştır. Şimdi ise latin dansı ve Aikido sporu yapmaktadır.

Dormen Tiyatrosunda aldığı eğitimle sanat hayatına giriş yapmış, henüz 13 yaşındayken ilk kez "Dadı" adlı televizyon dizisinde rol almaya başlamıştır. Daha sonra bir sezon da Uygur Tiyatrosu'nda çalışmıştır. Beykent Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne ve Gösteri Sanatları Bölümü mezu

nudur.

atv’de yayınlanmış olan Selena adlı bir fantastik dizide Selena adlı bir karakteri oynamıştır. Akatlar Kültür Merkezi'nde yapılan "Jetix Çocuk Ödülleri Ödül Töreni"nde başrolünü oynadığı Selena dizisi "En Sevilen Yerli Televizyon Dizisi" seçilmiş, Sinem Kobal ise yine bu törende "En Sevilen Türk Kadın Oyuncu" seçilmiştir.

2010 Yazında Kanal D'de başlayan daha sonra Star TV'de yayınlanan Küçük Sırlar dizisinde Su karakterini canlandırdı.

5 Şubat 2010'da Romantik Komedi filminde "Didem" karakterini canlandırdı. 14 Şubat 2013'te ise Romantik Komedi 2 vizyona girdi, bu filmde Kobal aynı rolü tekrarladı.

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