Kenan Işık'ın sağlık durumu ile ilgili çıkan haberlerin ardından, Kenan Işık'ın karısı kim? Kenan Işık kaç yaşında ve Kenan Işık nereli soruları gündeme geldi. İşte ünlü sunucu ve tiyatoro oyuncusu ile ilgili merak edilen soruların cevabı...

KENAN IŞIK KAÇ YAŞINDA?

Kenan Işık 1 Ekim 1947 yılında Malatya Yeşilyurt'ta dünyaya geldi. Dolayısıyla Kenan Işık şuan 70 yaşında. 1 Ekim tarihinde ünlü sunucu ve tiyatro oyuncusu 71 yaşını kutlayacak. Sevenleri Işık'ın 71'inci doğumgününde sağlığına kavuşup eski günlerine dönmesi için dua ediyor.

KENAN IŞIK NERELİ?

Malatya doğumlu olan Kenan Işık aslen de Malatyaldır... Kenan Işık 2012 yılında Sabah Gazatesi'ne verdiği bir demeçte aslen Malatyalı olduğunu şu sözlerle ifade etmişti:

"Ben Malatyalıyım. Ahmet Çalık'la hemşehriyiz yani. Yıllardır aileyi tanırım. Özellikle Mahmut Çalık'ı. Çok akıllı, çok birikimli, hoşsohbet biridir Mahmut Amca. Onu dinlemek hep hoşuma gitmiştir. Mahmut Amca bizim de hissemiz olan bir araziye modern bir iplik fabrikası kurdu. Küçük de olsa onunla ortak olduk. Ahmet Bey, medya işine girince beni de yanında istedi. Bizim gelenekte, böyle bir istek varsa reddetmek pek hoş karşılanmaz."

KENAN IŞIK'IN KARISI KİMDİR?

Kenan Işık 1981 yılında Beril Işık ile hayatını birleştirdi. Işık'ın bu evlilikten Mehmet ve Ahmet isminde iki çocuğu dünyaya geldi.

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