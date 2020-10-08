Dün gece Köln Stadyumu'ndan mağlubiyetle dönmemize Kenan Karaman'ın 90+4'te attığı gol engel oldu. A Milli takımın yıldızı Kenan Karaman dün geceden beri herkesin dilinde. Peki, Kenan Karaman kimdir? Kenan Karaman aslen nereli ve kaç yaşında? Kenan Karaman hangi takımda oynuyor?

KENAN KARAMAN KİMDİR?

Kenan Karaman 5 Mart 1994'te Stuttgart, Almanya'da doğdu. Kenan Karaman Almanya'da yetişmiş Türk millî futbolcudur. Fortuna Düsseldorf forması giymektedir.

KENAN KARAMAN HANGİ TAKIMLARDA OYNADI?

Futbola 2000 yılında yerel takımlardan MTV Stuttgart'ta başladı. 5 sene sonra ise şehrin en büyük takımı VfB Stuttgart altyapısına geçti. İki sene burada forma giydikten sonra teknik direktörlerle yaşadığı sıkıntılar nedeniyle şehrin ikinci büyük takımı Stuttgart Kickers altyapısına geçti. 2008'de ise TSG 1899 Hoffenheim altyapısına transfer oldu. 2009 yılında Hoffenheim'ın U-17 takımında forma giydi. 2010-11 sezonunda 25 maçta 14 gol atarak Güney-Güneybatı grubunun gol kralı olup Hoffenheim'ı Almanya finallerine taşıdı. Sonraki sezon ise U-19 forması giymeye başladı.

12 Nisan 2012'de dördüncü ligde mücadele eden TSG 1899 Hoffenheim II'nin 1.FC Nürnberg II ile oynadığı maçta ilk profesyonel maçına çıktı. Sonraki sezon 22 Ağustos 2012'de FSV Frankfurt II'yi 3-0 yendikleri maçta 1 gol 1 asist ile oynayarak ilk istatistiklerini kaydetti.

3 Aralık 2013'te Schalke 04 ile oynanan DFB-Pokal maçında Markus Gisdol tarafından Hoffenheim kadrosuna ilk kez alındı. Daha sonra bir kez de Bundesliga maçı kadrosuna alınan futbolcu, 2 Mart 2014'te VfL Wolfsburg karşısında 88. dakikada Roberto Firmino'nun yerine oyuna girerek ilk maçına çıkmış oldu.

MİLLİ TAKIM KARİYERİ

2012'de Valentin Granatkin turnuvasına katılan Türkiye U-18 kadrosuna çağrıldı. Türkiye'nin üçüncü olduğu turnuvada 2 gol attı. Aynı yıl U-19, U-20 ve Türkiye 21 yaş altı millî futbol takımında da forma giydi.

KENAN KARAMAN HANGİ MEVKİDE OYNUYOR?

Tecrübeli oyuncu santrafor mevkiinde oynuyor. Aynı zamanda forvet arkasında da görev yapabiliyor.