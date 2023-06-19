KENAN NUHUT KİMDİR?



1 Şubat 1956 Çorum (Merkez) doğumlu olan Kenan Nuhut, ilkokul tahsilinden sonra Ortaokul ve Liseyi Ankara’da bitirdi. Gazi Üniversitesi Eğitim Fakültesinden mezun oldu. Bulunduğu görevler, Gençlik ve Spor Genel Müdür Yardımcılığı, Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, 2 dönem Halter Federasyonu Başkanlığı ve Avrupa Halter Federasyonu Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türkiye Milli Olimpiyat Komitesi üyeliği yaptı. Federasyon başkanlığı döneminde milli takım sporcuları, Avrupa ve dünya organizasyonlarında sayısız rekorlara ve şampiyonluklara imza atmışlardır. 2004 Atina olimpiyatlarında 3 altın 1 bronz madalya ile birlikte bir kadın sporcumuzun (Nurcan Taylan), Olimpiyat şampiyonluğu, Türk Milletine bir ilki yaşatmıştır.