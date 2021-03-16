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Kenan Sofuoğlu'ndan eleştirilere yanıt

Dünya SüperSport Motosiklet Şampiyonu Kenan Sofuoğlu'nun henüz 2 yaşına yaklaşan oğlu Zayn'ın motosiklet kullanması sosyal medyada gündem olmuştu. Eleştirilerin ardından Sofuoğlu, "İnsanlar bunu eleştirebiliyor. Bilmedikleri konular hakkında konuşuyorlar. Motosikleti bilmiyorlar. Hayatlarında motosiklet koltuğuna oturmamışlar. Yarış pisti nedir? Bunun eğitimi nedir? Hiçbir şey bilmedikleri konularda konuşuyorlar. Buradaki eğitimleri bilselerdi. Zayn'ın 1 yıla yakındır eğitildiğini, motosikleti şans eseri kullanmadığını ve bilinçli sürdüğünü canlı gözlerle görselerdi, çok daha iyi anlayabilirlerdi." dedi

Kenan Sofuoğlu'ndan eleştirilere yanıt - Magazin haberleri
DHA

Dünya SüperSport Motosiklet Şampiyonu, AK Parti Sakarya Milletvekili ve Motosiklet Milli Takım Kaptanı Kenan Sofuoğlu, geçtiğimiz gün sosyal medya hesabından oğlu Zayn Sofuoğlu'nun motosiklet kullanırken görüldüğü videoyu paylaşarak, "Henüz 2 yaşında değil" notunu eklemişti. Eleştirilerin ardından Sofuoğlu'ndan açıklama geldi.

"AMACIM ONLARIN BURADA EĞLENMELERİ VE İYİ BİR EĞİTİM ALMALARI"

Oğulları Mahir ve Zayn'ın yarış pistinde eğlenerek iyi bir eğitim almalarını amaçladığını söyleyen şampiyon sporcu Kenan Sofuoğlu, "Çocuklarımı annesinin kucağından getirip motor kullandırmadık. Zayn, 1 yaşından itibaren benimle sürekli bu piste geliyor. Bu pistte 10 yıldan fazla süredir milli sporcuları yetiştiriyoruz. Özellikle burada yetişen sporcular, dünyanın en başarılı sporcuları halindeler. Zayn da benimle sürekli geliyor ve büyük ağabeylerinin motor kullandığını görünce o da kullanmak istiyor. Öncelerinde bisikletini kullanıyordu. Daha sonra da beraber motor kullanmaya başladık. Orada gaz kontrolünün çok iyi olduğunu görünce motoru tek başına kullandırmaya başladım. Yaklaşık 6-7 aydır da motosikleti kendi başına kullanabilir hale geldi. 50 cc motor ve akülü motorlar kullanıyor. Henüz go-kart kullanmaya boyu yetmiyor. Ona özel bir go-kart yaptık. 3 aydır da çok iyi go-kart kullanmaya başladı. Amacım onların burada eğlenmesi ve iyi bir eğitim alması. İnşallah ileride de ülkemizi temsil eden sporcular hale gelirler" dedi.

"GÜVENLİKLİ BİR ALANDA KULLANIYORLAR"

Çocukların güvenlikli bir alanda motor kullandıklarını ifade eden Sofuoğlu, "Motoru kullanırken oğluma bir şey olmasından korkuyorum. Tabii ki de ve tedbirimizi alıyoruz. Burası yarış pisti ve trafiğe açık alan değil. Çarpabilecekleri, yaralanabilecekleri bir yer yok. En fazla lastikler var. Çocuklar lastiklere çarpabiliyor. Burası güvenlik önlemleri alınan bir yer olduğu için, burada yaşanan kazalarda kolay kolay bir şey olmaz. Zayn ve diğer çocuklar motosiklet ve go-kartla ufak kazalar yapabiliyorlar. Ben bu işin içerisinde büyüdüm ve bu işin içerisinde kazalar var. Siz güvenlik önlemlerini aldığınızda bunu minumuma düşürüyorsunuz. Aman kaza yapar, bir şey olur tedirginliği içimde yok" şeklinde konuştu.

"FORMULA-1'E YETİŞTİRMEK İSTERİM"

Motor sporları eğitimleri konusunda bilgisi olmayan insanların eleştiriler yönelttiğini söyleyen Sofuoğlu, "İnsanlar bunu eleştirebiliyor. Bilmedikleri konular hakkında konuşuyorlar. Motosikleti bilmiyorlar. Hayatlarında motosiklet koltuğuna oturmamışlar. Yarış pisti nedir? Bunun eğitimi nedir? Hiç bir şey bilmedikleri konularda konuşuyorlar. Buradaki eğitimleri bilselerdi. Zayn'ın 1 yıla yakındır eğitildiğini, motosikleti şans eseri kullanmadığını ve bilinçli sürdüğünü canlı gözlerle görselerdi, çok daha iyi anlayabilirlerdi. Bilmedikleri konularda boş konuşmuşlar. Çocuğumun sporcu olasını isterim. Zayn 2 yaşında böyle motor kullanıyor diye, çok yetenekli olduğunu düşünmüyorum. Yeteneği varsa ileride görürüz. Ben iyi eğitildiğini düşünüyorum. Benim görüşüm, onu annesiyle evde bırakıp eline telefon verip susturmaktansa, yanıma alıp, hevesi varsa benimle motor kullanması, go-kart kullanması. Her geldiğimde motor kullandırıyorum, antrenman yaptırıyorum. Kendisi de çok eğleniyor. İleriye yönelik, benim yetiştirdiğim motosiklet yarışçıları var. Avrupa'da başarılı işler yapıyorlar. Gönlümden geçen şey, bir Formula-1 yarışçısı yetiştirebilmek. Eğer varsa o yeteneği, ben de elimden geldiği kadarıyla eğitip, yetiştirip onu dünyada Formula-1'e yetiştirmek isterim. Bunları konuşmak için şu anda çok erken. Şu anda kendisi çok eğleniyor. Motor kullanmaktan, araba kullanmaktan keyif alıyor. Yeteneğinin ne kadar olduğunu zaman bize gösterecek" ifadelerini kullandı.

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