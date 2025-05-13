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        Haberler Gündem Medya Kenan Tekdağ, Show TV ve Habertürk ile ilgili satış iddiasını yalanladı

        "Yeni satış iddiası asparagas ve kötü niyetli"

        Sosyal medyada dolaşıma sokulan Show TV ve Habertürk'ün satışı ile ilgili iddiaları yalanlayan Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, yaptığı açıklamada "Show TV ve Habertürk kamuoyuna açıklandığı üzere yeni sahibi Can Yayın Holding'e devredilmiştir ve başka bir sahiplik veya devir girişimi söz konusu değildir" dedi. Tekdağ, kötü niyetli haberlere itibar edilmemesi gerektiğini vurguladı

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 13.05.2025 - 08:42 Güncelleme: 13.05.2025 - 09:41
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        "Yeni satış iddiası asparagas ve kötü niyetli"
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        Sosyal medyadaki iddiaları yalanlayan Can Medya Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Kenan Tekdağ, açıklamasında şunları kaydetti:

        "Dünden beri Bazı sosyal medya hesaplarında 'Show TV ve Habertürk'ün İmamoğlu adına hareket eden bir kişiye satılacağı' yönünde tamamen asparagas niteliğinde asılsız bir sözde haberin dolaşıma sokulduğu öğrenilmiştir.

        Söz konusu iddianın aslı esası bulunmamaktadır. Show TV ve Habertürk kamuoyuna açıklandığı üzere yeni sahibi Can Yayın Holding'e devredilmiştir ve başka bir sahiplik veya devir girişimi söz konusu değildir.

        Kötü niyetle dolaşıma sokulmaya ve kamuoyunu dezenforme etmeye yönelik bu asılsız habere itibar edilmemesini rica ederiz.

        Kamuoyuna saygıyla bildiririz."

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