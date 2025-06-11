Kenan Yıldız'dan 'Aşk yok' iması

İtalyan futbol kulübü Juventus'ta oynayan Kenan Yıldız'ın, daha önce Instagram'da birden fazla fotoğrafını beğendiği oyuncu Su Burcu Yazgı Coşkun ile aşk yaşadığı öne sürülmüştü.

Ancak oyuncunun yakın çevresinden alınan bilgilere göre; Kenan Yıldız ile Su Burcu Yazgı Coşkun hakkında çıkan aşk söylentilerinin gerçek olmadığı öğrenilmişti.

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Söz konusu iddia, Spotify listesi oldu. Kenan Yıldız'ın K1 ismini kullandığı Spotify'da 'Natalia' isimli bir playlist oluşturmasıyla ortaya atıldı. İşte bu liste, Yıldız ile Natalia Shadle arasında bir ilişki olduğu şeklinde yorumlandı. Kenan Yıldız, aşk söylentilerinin ardından paylaşımı hemen silerek aşk iddialarının doğru olmadığını ima etti.