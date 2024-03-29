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        Haberler Yaşam Kenara hiç para atamıyor musunuz? İşte para biriktirmenin 5 kolay yolları!

        İşte para biriktirmenin 5 yolu

        Kenara hiç para atamamak belki de harcama şeklinizden kaynaklı olabilir. Hayatına dair birikim yapmak isteyenler en kolay şekilde para biriktirmenin yollarını arıyor. Peki para biriktirmenin yolu nedir, nasıl para biriktirilir?

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 29.03.2024 - 10:30 Güncelleme: 29.03.2024 - 09:21
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        Bütçenizi planlarken birikim için ayırdığınız parayı günlük kullanım hesabınızda tutarsanız, ay sonuna kadar bu parayı harcama ihtimaliniz yüksek olur. Birikiminizi ayrı bir bankada ya da hesapta tutmak o parayı unutmanızı kolaylaştırabilir. Kimileri çok para harcarken kimileri ise hayallerini gerçekleştirebilmek adına parasını biriktirmenin yollarını arar. İşte para biriktirmenin en kolay yolları

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        PARA BİRİKTİRMENİN 5 YOLU

        1. HARCAMALARINIZI GÖZDEN GEÇİRİN

        Paranızın nereye gittiğini bilmiyorsanız ya da günlük harcamalarınızı karşılamakta zorlanıyorsanız tasarruf yapmak zordur . Kredi kartı hesap özetlerinizi gözden geçirmek, kesebileceğiniz harcamaları belirlemenize yardımcı olabilir.

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        HARCAMALARI AZALTMAK İÇİN İŞTE BAZI İPUÇLARI

        Artık kullanmadığınız abonelikleri veya üyelikleri iptal edin

        İnternet veya cep telefonu paketlerinin sürümünü düşürün

        Kahveyi kahvehanelerden almak yerine evde yapın

        Öğle yemeğini işe getirin

        İhtiyaç duyduğunuzdan daha fazlasını ödemediğinizden emin olmak için sigorta poliçelerini gözden geçirin

        Kredi kartlarını evde bırakın

        Mobil cüzdanınıza kredi kartı eklemeyin

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        2. HEDEFLERİNİZİ NETLEŞTİRİN

        Para tasarrufu söz konusu olduğunda motive olmak savaşın yarısıdır. Ulaşmaya çalıştığınız hedefleri biliyorsanız, bir tasarruf planına bağlı kalmak daha kolaydır.

        İşte bazı ortak tasarruf hedefleri:

        Acil durum fonu oluşturmak

        Ev veya araç peşinatı için tasarruf

        İş kurmak

        Tatil yapmak

        Emekliliğin finansmanı

        Çocuklarınızın üniversite eğitimi için ödeme yapmak

        İkinci bir ev veya yatırım amaçlı gayrimenkul satın almak

        Sevdiklerine miras bırakmak

        Net hedefler belirlemenin en iyi yolu, onları AKILLI (spesifik, ölçülebilir, ulaşılabilir, alakalı ve zamana bağlı) hale getirmektir.

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        3. HARCAMA TETİKLEYİCİLERİNİZİ ANLAYIN

        Harcama tetikleyicilerinizi belirlemek harcamalarınızı azaltmanıza ve paradan tasarruf etmenize yardımcı olabilir. Harcama tetikleyicileri genellikle stresli veya bunalmış hissettiğinizde aşırı harcama yapmak gibi duygusaldır. Harcama tetikleyicileri ayrıca bir alışveriş merkezi veya favori mağaza gibi belirli bir yer olabilir veya bir aile üyesi veya arkadaş gibi bir kişiyle bağlantılı olabilir.
        Spesifik harcama tetikleyicilerinizi belirlemek için, kalıpları ortaya çıkarmak üzere son planlanmamış harcamaları inceleyin. Satın alma sırasında her zaman belirli bir kişiyle birlikteyseniz, belirli bir mağazadaysanız veya belirli bir şekilde hissediyorsanız, bu bir harcama tetikleyicisi olabilir.

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        4. BORCUNUZU ÖDEYİN

        Borcunuzu ödemek, maaşınızın daha fazlasını tasarruflara ayırabileceğiniz bir yere ulaşmanın en iyi yollarından biridir.

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        5. TASARRUFLARINIZI OTOMATİKLEŞTİRİN

        Otomasyon, mali durumunuzu düzene sokar ve denemeden bile tasarruf alışkanlığı oluşturmanıza yardımcı olabilir. Tasarruflarınızı otomatikleştirmenin iki ana yolu vardır:

        Otomatik aktarımları ayarlayın. Tasarruf hesabınıza giriş yapın ve tasarruf hesabınıza otomatik transferleri ayarlayın . Genellikle haftalık veya aylık gibi çekilme tarihini ve sıklığını seçebilirsiniz.

        PARA TASARRUFU NEDEN ÖNEMLİDİR?

        Bankada para sahibi olmak, hayatın belirsizliklerine karşı bir tampon görevi görür. İşten çıkarılırsanız, önünüze çıkan ilk teklifi kabul etmek yerine doğru fırsatı aramaya zaman ayırabilirsiniz. Tıbbi bir teşhis alırsanız ve işten biraz izin almanız gerekiyorsa, ışıkları nasıl açık tutacağınız konusunda endişelenmeden bunu yapabilirsiniz.
        Yolunuza çıkan her şeyin üstesinden gelebileceğinizi bilmek gönül rahatlığı sağlar ve bu, oraya ulaşmak için harcadığınız çabaya değer.

        Kaynak: forbes

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