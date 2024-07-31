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        Haberler Yemek Yapma Kendi hamburger menünüzü kendiniz hazırlayın: Dışarıda hamburgere para vermeye son! Ev yapımı hamburger patates tarifi!

        Kendi hamburger menünüzü kendiniz hazırlayın: Dışarıda hamburgere para vermeye son! Ev yapımı hamburger patates tarifi!

        İşte lezzet dolu bir deneyim: Ev yapımı hamburger ve patates! Artık dışarıda hamburger menüsüne para harcamaya son verip, kendi mutfağınızda enfes lezzetler yaratabilirsiniz. Hem pratik hem de bütçe dostu bu tarifle, aileniz ve arkadaşlarınızla keyifli bir yemek deneyimi yaşayacaksınız!

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 31.07.2024 - 16:49 Güncelleme: 31.07.2024 - 16:49
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        Evde hazırlayacağınız hamburger menüsüyle, dışarıda yediğiniz lezzeti aratmayacak bir şölen sunabilirsiniz. Taze malzemelerle dolu, özenle hazırlanmış hamburger ve çıtır patates tarifimizle, damak tadınıza hitap eden bir ziyafet sizi bekliyor. Üstelik dışarıda yediğinizden çok daha ekonomik! İşte detaylar!

        2

        HAMBURGER İÇİN MALZEMELER

        Köfte için:

        700 gram tek çekim dana döş kıyma

        1 tatlı kaşığı karabiber

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 tatlı kaşığı hardal

        1 tatlı kaşığı pekmez (isteğe göre)

        Cheddar peyniri

        3

        Hamburger ekmeği için:

        3 veya 3,5 su bardağı un (kontrollü ekleme yapalım)

        1 çay bardağı ılık süt (100 ml)

        1 çay bardağı ılık su

        Yarım çay bardağı sıvı yağ

        1 yemek kaşığı şeker

        1 yemek kaşığı yoğurt

        Yarım paket yaş maya

        1 tatlı kaşığı tuz

        1 yemek kaşığı yumuşamış tereyağı

        1 yumurta akı (sarısı üzerine sürülecek)

        Susam

        4

        Hamburger sosu için:

        3 yemek kaşığı mayonez

        1 yemek kaşığı hardal

        1 buçuk yemek kaşığı ketçap

        1 çay kaşığı elma sirkesi

        1 tane küp küp doğranmış kornişon turşu

        Tuz

        Karabiber

        5

        Karamelize soğan için:

        3 tane orta boy soğan

        4 yemek kaşığı zeytinyağı

        1 tatlı kaşığı şeker

        1 yemek kaşığı sirke

        Tuz

        6

        HAMBURGER EKMEĞİ NASIL YAPILIR?

        Maya, ılık su, şeker ve sütü karıştırma kabına alalım. Maya eriyene kadar güzelce karıştıralım. Üzerine sıvı yağ, yumurta akı, tuz ve yoğurdu ekleyelim.

        Unumuzu kontrollü bir şekilde ekleyerek yumuşak bir kıvam elde edelim. Oda sıcaklığında yumuşamış 1 kaşık tereyağını ekleyelim. Hamura güzelce yedirelim ve yoğuralım.

        7

        Kabımızın üzerini streçleyip oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat bekletelim. Mayalanma süresi dolunca elimizle hamurun havasını yavaş yavaş alalım.

        Hamurdan 7 eşit şekilde beze yapalım. Yağlı kâğıt serdiğimiz fırın tepsisine bezeleri eşit aralıklarla yerleştirelim.

        8

        Tepsinin üzerini örtüp 20 dakika tepsi mayası yapalım. Mayalanan bezelerin üzerine fırça yardımıyla yumurta sarısını sürüp susam serpelim.

        180 derece önceden ısıtılmış fırında alt ve üstü kızarana kadar pişirelim.

        9

        HAMBURGER SOSU NASIL HAZIRLANIR?

        Kornişon turşuyu küp küp doğrayalım. Sos malzemelerini bir kaba alıp iyice karıştıralım.

        Turşuyu ekleyelim ve buzdolabında dinlenmeye bırakalım.

        10

        KARAMELİZE SOĞAN TARİFİ

        Soğanları yarım ay şeklinde doğrayalım. Sıvı yağ döktüğümüz tavaya soğanları alalım. Kısık- orta ateşte karıştırma işlemini yaparak pişirelim.

        Soğanlar sararıp yumuşayınca şeker ve sirkeyi ilave ederek karıştırmaya devam edelim. Tavanın altını hafif açalım ve soğanlar karamel rengine dönene kadar 5 dakika daha pişirelim. Tuzu ekleyip ocaktan alalım.

        11

        HAMBURGER KÖFTESİ TARİFİ

        Kıymadan 7 parça alalım ve elimizle yuvarlak şekil verelim. (Elinizi ıslatabilir veya kavanoz kapağıyla şekil verebilirsiniz.)

        Şekil verilen köftelerin üzerini kapatıp yarım saat buzdolabında dinlenmeye bırakalım.

        Yapışmaz tava ocağa alınır ve ısıtılır. Tava ısındığında köfteler direkt tavaya koyulur, kızartılmaya başlanır. (Köfteler kızarırken baş parmağınızla ortasını bastırabilirsiniz. Böylece toplanmayan köfte elde edebilirsiniz.)

        12

        Köfte üzerine cheddar peynir koyularak üzeri kapakla kapatılır. Hamburger ekmeğinin iç kısmını tavada ısıtalım. Hazırlanan hamburger sosu ekmeğin alt tabanına sürelim.

        Sosun üzerine marul ve dilim domates koyalım. Pişen köftemizi ekleyelim ve üzerine karamelize soğanları ekleyelim ekmeği kapatalım. Dilediğiniz başka garnitürler var ise siz de ilave edebilirsiniz.

        13

        BAHARATLI PATATES KIZARTMASI İÇİN MALZEMELER

        6 adet patates

        Ayçiçek yağı

        Tuz

        Karabiber

        Kırmızı biber

        Sumak

        Kekik

        Biberiye

        14

        PATATES KIZARTMASI HAZIRLANIŞI

        Patatesleri öncelikle yıkayın. Ardından elma dilimi şeklinde doğrayın. Baharatların hepsini bir kâse içerisinde karıştırın.

        Doğradığınız bütün patatesleri baharatlı karışımın içerisine bulayıp iyice karıştırın.

        Baharatladığınız patatesleri kızgın yağ içerisinde altın sarısı olana dek kızartın. Fazla yağını kâğıt havlu yardımıyla alarak sıcak olarak servis yapın.

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