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Kendi karavanını kendisi yaptı

25.07.2018 - 10:06 | Güncelleme:

ABD'li bir adam sadece 7 ayda, kamp için kullanabileceği harika bir karavan yaptı

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    Birçok insan kamp ve doğal yaşamı her zaman iç içe yaşamak ister...

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    ABD'nin Wyoming bölgesinde yaşayan Ryan isimli adam ise çocukluk hayali doğrultusunda iki insanın oldukça konforlu bir biçimde yaşamasına olanak sağlayan Teardrops isimli karavanı inşa etmeye koyuldu..

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    Teardrops içerisinde uyku odası bulunan ve kıyafetlerinizi, araç gereçlerinizi saklamanızı sağlayan bir yapıya sahip.

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    Karavanın son hali oldukça beğenildi. İşte kare kare aracın yapım aşamaları...

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