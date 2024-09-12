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        Haberler BBC Sağlık Son dakika: Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir

        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir

        Gorillerin kendilerini tedavi süreçlerini takip eden bilim insanları, farklı ilaçların keşifleri için umutlu konuşuyor.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 12.09.2024 - 07:42 Güncelleme: 12.09.2024 - 07:42
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        Kendi kendilerini tedavi eden goriller yeni ilaçların ipucunu verebilir
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        Gorillerin kendilerini tedavi süreçlerini takip eden bilim insanları, farklı ilaçların keşifleri için umutlu konuşuyor.

        Araştırmacılar, Gabon’da yabani olarak yaşayan gorillerin yediği tropikal bitkilerin en az dört tanesinin tıbbi etkileri olduğunu tespit etti.

        Bu bitkiler aynı zamanda bölge yerlisi olan şifacı kişiler tarafından da kullanılıyor.

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        Yapılan laboratuvar çalışmaları, bu bitkilerin antioksidan ve antimikrobiyal bakımdan zengin olduğunu ortaya koydu.

        Aralarından biri ise süper bakteriler ile mücadele konusunda umut vadediyor.

        Büyük maymunların, bitkileri iyileştirici özellikleri üzerinden seçerek, kendilerini tedavi ettikleri biliniyor.

        Bu yıl içinde gözaltından yara alan bir orangutanın bitki özünü kullanarak yarasını tedavi etmeye çalışması dünyada haber olmuştu.

        Batı Afrika Düzlük GoriliGetty Images

        Yapılan çalışmada araştırmacılar, Gabon'un Moukalaba-Doudou Milli Parkı'ndaki gorillerin yedikleri bitkileri kaydetti.

        Bilim insanları yerli şifacı kişilerle de görüştü ve tedavi etme olma olasılığı yüksek dört ağaç belirledi.

        Bunlar, Ceiba pentandra - fromager ağacı, Myrianthus arboreus - dev sarı dut , Milicia excelsa - Afrika tik ağacı ve Ficus - incir ağacıydı.

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        Bu dört bitkinin tamamı, en az bir çoklu ilaca karşı dirençli olan Koli Basili bakterisine karşı antibakteriyel etki gösterdi.

        Araştırmacılar özellikle fromager ağacının test edilen tüm türlere karşı "dikkat çekici bir etki” gösterdiğini aktarıyor.

        Fromager ağacı Getty Images

        Fromager ağacı

        Gabonlu bilim insanlarıyla aynı araştırmada yer alan İngiltere'deki Durham Üniversitesi'nden antropolog Dr. Joanna Setchell, elde edilen sonuçların “gorillerin kendilerine fayda sağlayan bitkileri yemek için evrimleştiğini” gösterdiğine işaret etti.

        Setchell aynı zamanda bu sonuçların “Orta Afrika yağmur ormanlarının barındırdıkları konusunda büyük bir eksiklik içinde olunduğunu” ortaya koyduğunu söyledi.

        Gabon, orman filleri, şempanzeler ve gorillerin yanında henüz keşfedilmemiş ormanlara sahip bir ülke.

        Ancak kaçak avcılık ve hastalıklar nedeniyle bu bölgeye özgü gorillerin sayısında büyük azalmalar oldu.

        Buradaki goriller Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kritik derecede tehlike altınaki hayvanları gösterdiği kırmızı listede yer alıyor.

        Yapılan araştırma PLOS ONE dergisinde yayınlandı.

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