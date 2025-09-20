Kendi ruhunun izini sürmek isteyenlere: İzlerin Ötesinde

Sanat yönetmenliğini Tamer Levent’in üstlendiği, Vedat Akdamar ile Şenay Akdamar küratörlüğünde hazırlanan 'İzlerin Ötesinde' Karma Resim Sergisi, Galeri Eyüpsultan’da açıldı. Sanatçılar; Selda Salman Acar, Pınar Tuba Biçmen, Handan Korkmaz, Reyhan Uludağ, Pınar Kuseyri ve Ayla Gürkan Sarıçlı’nın eserlerinin yer aldığı serginin açılışı, Galeri Eyüpsultan’da düzenlenen bir programla gerçekleştirildi.

Açılış programına, Eyüpsultan Belediye Başkanı Dr. Mithat Bülent Özmen adına Başkan Yardımcıları Özgür Nemutlu ve Hasan Karabulut katıldı.

Sergi açılışı öncesi, Anadolu Rüyası Kültürler Buluşması Uluslararası Dans Festivali'ne katılan grupların, Galeri Eyüpsultan bahçesinde yaptıkları dans gösterileri izleyenleri büyüledi.

Gösterilerin ardından konuşma yapan Özgür Nemutlu; "Eyüpsultan, yüzyıllardan beri kültürlerin birleştiği bir nokta. Biz 'Semt-i Mukaddes' diyoruz. Bu anlamlı şehirde, bu güzel 'Anadolu Rüyası Kültürler Buluşması' programını yaptığımız için çok gurur duyuyorum. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Başkanımız Dr. Mithat Bülent Özmen adına sizi saygıyla selamlıyorum" dedi.

Özgür Nemutlu, sergiyle ilgili olarak; İçinde bulunduğumuz Eyüpsultan ilçesinin en çok Mimar Sinan eseri barındıran ilçe olduğunu size hatırlatmak istiyorum. Bugün, yüzyıllardan beri sanatın merkezi, sanatın beşiği olmuş bir ilçedeyiz. Birazdan, 6 sanatçımızın yaptığı, çağdaş Türk resminin çok önemli örneklerini birlikte göreceğiz. Bu sergide emeği geçen herkese tek tek teşekkür etmek istiyorum. Size nice sanat yılları diliyorum" şeklinde konuştu.

Serginin sanat yönetmeni Tamer Levent de yaptığı konuşmada, dünyada bazı ülkelerin ilkeleri olduğunu ve bu ilkelerin dünyanın bütün insanları tarafından bilindiğine dikkat çekerek; "Bence Eyüpsultan da dünyanın bütün insanları tarafından bilinmesi gereken bir yer. Ama nasıl bilinecek? Tabii ki bu tür faaliyetlerle. Eyüpsultan’da her daim sanat kavramı üzerinden buluşmalar yapmak gerekir. Burası bir inci, bir pırlanta hâline gelmeli. Bunun yapılabilmesi için gereken düşünce biçimine sanat diyoruz" dedi.

Açılış programında kürsüye gelen tiyatro sanatçısı Dilek Türker; "Sanatın gücüyle bir arada olmak çok önemli. Ben burayı çok büyülü, sihirli, insana huzur veren bir yer olarak düşünüyorum. Eyüpsultan, insanlık adına çok önemli kültürel, felsefik izler bırakmış. Sanatsız var olmak, ilkel toplumlarda bile mümkün olmamıştır. İnsanlık tarihi sanatla beraber ilerlemiş. İnsanların sanatla buluşmasına imkân sunan, sanat seven, ülkesini seven Eyüpsultan Belediye Başkanı Mithat Bülent Özmen’e ve ekibine teşekkür etmek istiyorum. Çünkü onlar büyük özveriyle çalışıyorlar" diye konuştu.