Kendi sesinizi duymak sizi de rahatsız ediyor mu? Bakın insanların kendi sesini sevmeme nedeni neymiş!

KENDİ SESİMİZ BİZE NEDEN GARİP GELİR?

Bir ses kaydını dinlediğinizde “Ben böyle mi konuşuyorum?” diye şaşırdıysanız yalnız değilsiniz. Pek çok insan kendi sesini dışarıdan duyduğunda rahatsızlık hisseder. Bunun temel nedeni, konuşurken sesimizi iki farklı yoldan algılamamızdır.

Günlük hayatta kendi sesimizi hem kulak yoluyla hem de kafatası kemikleri aracılığıyla duyarız. Ancak kayıtlar yalnızca hava yoluyla yayılan sesi yansıtır.