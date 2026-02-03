Kendi sesinizi duymak sizi de rahatsız ediyor mu? Bakın insanların kendi sesini sevmeme nedeni neymiş!
Kendi sesini sevmeyenlerin sayısı sanılandan çok daha fazla. Ses kayıtlarında duyulan bu yabancılık hissinin ardında hem biyolojik hem de psikolojik nedenler yatıyor. Peki beynimiz bize neden küçük bir oyun oynuyor?
Telefonunuzda sesli mesaj dinlerken irkildiğiniz oldu mu? “Bu gerçekten benim sesim mi?” sorusu birçok kişinin ortak tepkisi. Bilim insanlarına göre bu rahatsızlık oldukça yaygın ve tamamen doğal. İşte detaylar!
KENDİ SESİMİZ BİZE NEDEN GARİP GELİR?
Bir ses kaydını dinlediğinizde “Ben böyle mi konuşuyorum?” diye şaşırdıysanız yalnız değilsiniz. Pek çok insan kendi sesini dışarıdan duyduğunda rahatsızlık hisseder. Bunun temel nedeni, konuşurken sesimizi iki farklı yoldan algılamamızdır.
Günlük hayatta kendi sesimizi hem kulak yoluyla hem de kafatası kemikleri aracılığıyla duyarız. Ancak kayıtlar yalnızca hava yoluyla yayılan sesi yansıtır.
KEMİK İLETİMİ VE HAVA İLETİMİ FARKI
Konuşurken kafatasımızdaki titreşimler sesi daha tok ve derin algılamamıza neden olur. Oysa bir kayıt dinlediğimizde kemik iletimi devre dışı kalır. Bu da sesimizin bize daha ince, tiz ya da yabancı gelmesine yol açar. Aslında çevremizdeki herkesin duyduğu ses tam olarak kayıtlarda işittiğimiz sestir.
BEYNİN ALIŞKANLIK ETKİSİ
İnsan beyni, sürekli maruz kaldığı sesleri “normal” kabul eder. Yıllar boyunca içerden duyduğumuz ses, zihnimizde kendimize ait bir kimlik oluşturur.
Bu algı bozulduğunda beyin, sesi yabancı ve rahatsız edici olarak yorumlar. Uzmanlara göre bu durum tamamen psikolojik bir uyumsuzlukla ilgilidir.
KENDİ SESİMİZİ SEVMEMEK ÖZGÜVENLE Mİ İLGİLİ?
Bazı araştırmalar, kendi sesinden hoşlanmayan kişilerin yalnızca fizyolojik değil, duygusal nedenlerle de bu rahatsızlığı yaşayabildiğini gösteriyor.
Ses, kişinin kendini ifade etme biçiminin önemli bir parçası. Bu nedenle özsaygı, beden algısı ve sosyal kaygılar da ses algısını etkileyebiliyor.
BU DURUM ZAMANLA DEĞİŞİR Mİ?
Uzmanlar, kişinin kendi sesine alışmasının mümkün olduğunu belirtiyor. Daha sık ses kaydı dinlemek, video çekmek veya konuşma pratiği yapmak zamanla bu yabancılık hissini azaltabiliyor.
Beyin, tekrar eden uyaranlara adapte olma eğiliminde olduğu için rahatsızlık hissi giderek azalabiliyor.
HERKES AYNI ŞEYİ Mİ YAŞIYOR?
Her ne kadar çoğu insan bu deneyimi yaşasa da, herkes aynı düzeyde rahatsızlık hissetmiyor. Ses tonuna alışkın olan spikerler, öğretmenler ve sahne sanatçıları bu durumu daha az yaşıyor. Çünkü kendi seslerini düzenli olarak dışarıdan duymaya alışkınlar.