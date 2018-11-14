SON DAKİKA HABERLERİ
Son Dakika
MİT
GÜNDEM
Haberler > GÜNDEM

Kendilerini ‘MİT’ personeli olarak tanıtan çete çökertildi

Kendilerini ‘MİT’ personeli olarak tanıtan ve aralarında emekli albay ile ihraç edilen memurların da bulunduğu dolandırıcılık çetesi, Ankara polisinin Başkent merkezli İstanbul ve İzmir’de gerçekleştirdiği eş zamanlı “Sahte yüzler” operasyonuyla çökertildi. Çetenin günümüze kadar 5 milyon TL’lik vurgun yaptığı belirlendi

14.11.2018 - 21:44 | Güncelleme: İHA

Ankara Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, özellikle Ankara, İzmir ve İstanbul gibi 3 büyük şehirde faaliyet yürüten dolandırıcılık çetesi tespit edildi.

Yapılan tespit sonucu çeteyi teknik ve fiziki takibe alan ekipler, çetenin devlet tarafından orman vasfını yitirmiş, kadastro marifetiyle orman alanları dışına çıkartılmış 2B arazileri satmak vaadiyle vatandaşları dolandırdıklarını belirledi.

YAKALANDILAR

Bunun üzerine araştırmayı derinleştiren ekipler, çete üyelerinin kendilerini devlet kurumlarında üst düzey yönetici ve MİT Bölge Başkanı olarak tanıttıklarını saptarken, çete lideri Metin Ş.’nin olayları İstanbul’dan yönettiği öğrenildi.

Harekete geçen ekipler alınan tüm yasal izinlerin ardından operasyonun düğmesine bastı. Başkent polisinin koordinesinde, Ankara, İstanbul ve İzmir’de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen “Sahte yüzler” operasyonuyla çete lideri Metin Ş. dahil 15 kişi kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Öte yandan çete üyelerinin günümüze kadar 5 milyon TL’lik vurgun yaptığı öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından tutuklama talebiyle adliyeye sevk edilen çete üyelerinden, Metin Ş., Hasan Ş. ve Efkan Y. çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken, 12 şüpheli şahıs ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!
SEN DE DÜŞÜNCELERİNİ PAYLAŞ!
300
* YORUM KURALLARINI OKUMAK İÇİN TIKLAYINIZ!
YORUMLAR 0
İLGİNİZİ ÇEKECEK HABERLER

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X