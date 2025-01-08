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        Haberler Gündem 3. Sayfa Kendini aracıyla birlikte ateşe verdi | Son dakika haberleri

        Kendini aracıyla birlikte ateşe verdi

        Isparta'da alevler içinde kalan otomobilinde yanarak hayatını kaybeden adamın, aracın içinde kendisini ateşe verdiği ancak son anda vazgeçip çıkmaya çalışırken içeride sıkıştığı belirlendi

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 08.01.2025 - 00:11 Güncelleme: 08.01.2025 - 00:11
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        Kendini aracıyla birlikte ateşe verdi
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        İHA'nın haberine göre; olay, saat 18.30 sıralarında Isparta-Eğirdir karayolu Aliköy Köy Yolu kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Salih Ö'nün idaresindeki otomobil, seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir sebeple bir anda alev aldı.

        Alevler kısa sürede aracı sararken, Salih Ö'nün aracında sıkıştıktan sonra çıkamadan yanarak hayatını kaybetti. Olayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine ulaşan itfaiye ekipleri yangını söndürdü.

        SON ANDA VAZGEÇTİ AMA KURTULAMADI

        Sağlık ekipleri ise sürücünün hayatını kaybettiğini belirledi. Salih Ö'nün cenazesi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

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        Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalarda, Salih Ö'nün henüz bilinmeyen bir nedenle otomobil içinde kendini ateşe verdiği tespit edildi. Alevler kısa sürede aracı sararken, Salih Ö'nün intihar girişiminden vazgeçerek camı kırıp araçtan çıkmaya çalıştığı ancak sıkıştığı için yanarak hayatını kaybettiği öğrenildi.

        *Haberin görselleri İHA tarafından servis edilmiştir.

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