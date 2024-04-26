Kendini yere atıp yuvarlayan AK Parti'li meclis üyesi hakkında disiplin soruşturması

Konuya ilişkin yazılı açıklama paylaşan AK Parti İl Başkanı Şahin Talus, "İzmit'te dün yaşanan ve kamuoyunda infiale neden olan olayla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Öncelikle olayda darp alan tüm işçilere geçmiş olsun dileklerimizi iletiyor, bu tür hadiselerin bir daha yaşanmamasını arzu ettiğimizi belirtiyoruz. Söz konusu olaya adı karışan ve yaşanan görüntüler nedeniyle kamuoyundan özür dileyen Meclis Üyesi İbrahim Efe hakkında, ilgili kurullarımızla yaptığımız istişareler sonucu disiplin sürecini başlatmış bulunmaktayız" ifadelerini kullandı.