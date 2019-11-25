Kendisini ihbar eden genç kızı benzin döküp yaktı - Haberler

Şanlıurfa’da cep telefonunu gasp ettiği genç kızı kendisini polise ihbar etti diye yakan cani saklandığı evde yakalandı.

İHA'nın haberine göre, Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde 16 yaşındaki Çiğdem Ç.'nin cep telefonunu kapkaç yaparak gasp eden şüpheli kaçtı. Bunun üzerine genç kız, polise ihbarda bulundu. Ardından gaspçı, kendisini polise ihbar ettiği için genç kızı üzerine benzin döküp yaktı.

Ahmet M. olduğu tespit edilen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlatan Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki birçok adrese operasyon düzenledi. Cani, Karaköprü ilçesinde saklandığı evde yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şahıs, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Yüzü dışında vücudunun çeşitli yerlerinde yanıklar oluşan Çiğdem Ç.'nin Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisi sürüyor.