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Bu nedenle çifte husumet besleyen İsmail B., yanına aldığı tabanca ve av tüfeğiyle evlerine giden yolda beklemeye başladı. Babasının otomobilini gören İsmail B. önce av tüfeğiyle, fişeğin bitince de tabancayla peş peşe ateş edip, kaçtı.

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HASTANEDE HAYATINI KAYBETTİ Silah seslerini duyan mahallelinin ihbarıyla bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk müdahaleleri yapılan Rifat ve Hürü Babat çifti, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırıldı.