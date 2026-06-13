Kene ısırıklarına karşı hayati uyarılar!

Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Uzmanı Dr. Nagihan Demir, KKKA’nın ciddi ve ölümcül sonuçlar doğurabilen viral bir hastalık olduğunu belirtti.

Dr. Demir, virüsün özellikle Hyalomma cinsi keneler aracılığıyla insanlara bulaştığını söyledi. "Keneler kan emerken ağız salgılarıyla virüsü bulaştırabilir. Ayrıca kenenin ezilmesi sonucu ortaya çıkan vücut sıvıları da ciltte yara veya çizik bulunması halinde bulaşma riski oluşturur" diyen Dr. Demir, vatandaşların kene ile temas konusunda son derece dikkatli olması gerektiğini vurguladı.

RİSKLİ ALANLARA DİKKAT!

Kenelerin özellikle ahırlar, yüksek otların bulunduğu alanlar, piknik bölgeleri, su kenarları ve çalılıklarda yoğun olarak görüldüğünü ifade eden Dr. Demir, korunma yöntemleri hakkında bilgiler vererek, "Pantolon paçalarının çorap içine sokulması, böcek kovucu spreylerin kullanılması ve riskli bölgelerde çizme tercih edilmesi korunmada etkili yöntemlerdir. Vücutta kene fark edildiğinde kesinlikle çıplak elle müdahale edilmemelidir. Eldiven kullanılarak bir pens yardımıyla kenenin ağız kısmından tutulup sağa sola hafif hareketlerle yavaşça çıkarılması gerekir. Sonrasında bölge bol sabunlu suyla yıkanmalı ve alkol ya da tentürdiyot gibi dezenfektanlarla temizlenmelidir" dedi.

"BELİRTİLER 3. GÜNDEN İTİBAREN ORTAYA ÇIKABİLİYOR"

KKKA virüsünün vücuda girdikten sonra genellikle 3 ila 5 gün içinde, bazı vakalarda ise 9 ila 13 gün sonra belirtiler verebildiğini belirten Dr. Demir, en sık görülen şikayetlerin ateş, halsizlik, baş ağrısı, iştahsızlık, bulantı, kusma ve ishal olduğunu söyledi. Hastalığın ilerleyen dönemlerinde daha ciddi tabloların ortaya çıkabileceğini ifade eden Dr. Demir, "İlk günlerde yüz ve göğüs bölgesinde cilt altı kanamalar görülebilir. Gözlerde kızarıklık, el ve ayaklarda morluklar oluşabilir. İleri vakalarda kanlı kusma, kanlı ishal, idrarda kan, burun ve vajinal kanamalar gelişebilir. Ağır olgularda karaciğer, böbrek ve akciğer yetmezliği görülebilir. Erken müdahale edilmediği takdirde ölüm oranı yüzde 30’a kadar ulaşabilmektedir" şeklinde konuştu.

"ERKEN TANI HAYAT KURTARIYOR"

Hastalığa karşı henüz etkinliği kanıtlanmış bir aşının bulunmadığını belirten Dr. Nagihan Demir, Türkiye’de ve dünyada aşı çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

Tedavide en etkili yöntemin destek tedavisi olduğunu vurgulayan Demir, "Gerekli durumlarda kan ve kan ürünleri desteği uygulanabilmektedir. Kene teması sonrası belirtiler gelişirse vakit kaybetmeden bir sağlık kuruluşuna başvurulmalıdır. Erken tanı ve müdahale hayat kurtarır" diye konuştu.