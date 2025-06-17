Kene kâbusuna karşı uyarılar!

Kene ısırığı sonucunda Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA), babesiosis ve kene kaynaklı ensefalit gibi ciddi enfeksiyonlar meydana gelebileceğini belirten İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Hatice Anıktar, "Bu hastalıkların bazıları yüksek ateş, kas ağrısı, baş dönmesi, mide bulantısı ve deri-mukoza kanamaları gibi şiddetli belirtilerle seyrediyor" dedi.

KKKA hastalığına, Bunyaviridae ailesine ait bir virüsün neden olduğunu belirten Dr. Anıktar, bu virüsün hızlı seyreden ve yüksek ölüm oranına sahip bir enfeksiyon olduğunu vurguladı.

KENELER VÜCUDUN GİZLİ BÖLGELERİNE TUTUNUYOR

Kene ısırıkları çoğunlukla koltuk altı, kasık, boyun, saçlı deri ve kıllı bölgeler gibi vücutta daha az fark edilen yerlere yerleşiyor. Bu nedenle açık alanlarda vakit geçiren kişilerin duş alması, vücutlarını kontrol etmesi hayati önem taşıyor. Dr. Anıktar, “Keneyi erken fark etmek, hastalık bulaşmadan müdahale etmenin ilk adımıdır” diyerek özellikle çocukların ve yaşlıların daha sık kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.

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GİYSİ SEÇİMİ DE HAYATİ ÖNEME SAHİP

Açık alanlarda bulunmadan önce doğru kıyafet tercihleriyle kene ısırıklarının büyük ölçüde önlenebileceğini söyleyen Dr. Anıktar, şu uyarılarda bulundu: “Uzun kollu gömlek, pantolon, kapalı ayakkabı ve çorapların içine sokulan pantolon paçaları koruyucu bir kalkan işlevi görür. Ayrıca kene kovucu spreylerin kullanılması da riski azaltır. Giysilere permetrin içeren spreylerin uygulanması da kenelerin uzak durmasına yardımcı olabilir."

KENE VÜCUDA TUTUNURSA NE YAPILMALI? Dr. Hatice Anıktar, "Kene vücuda yapıştıysa, hemen bir sağlık kuruluşuna başvurulması önerilse de çıkarılması gerekiyorsa dikkatli olunmalıdır. Kenenin cımbızla deriye yakın bölgeden, baş kısmından tutularak ezilmeden ve düz şekilde yukarı doğru çekilerek çıkarılması gerekiyor. Keneyi koparmak ya da ezmek, virüsün vücuda yayılmasına sebep olabilir. Ardından bölge sabun ve suyla yıkanmalı, antiseptik solüsyonla temizlenmelidir" dedi. KENE ISIRIĞININ TEDAVİSİ YOK Kene ısırığı sonrasında ne yazık ki spesifik bir aşı ya da antiviral tedavi bulunmuyor. Dr. Hatice Anıktar, Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına karşı geliştirilmiş onaylı bir aşının bulunmadığını hatırlatarak, “Bu nedenle en etkili yöntem korunmaktır. Böcek kovucular ve fiziksel önlemlerle kene teması engellenmelidir” şeklinde uyarıyor. REKLAM EVCİL HAYVANLAR DA KENE TAŞIYICI OLABİLİR Keneler yalnızca doğada değil, evcil hayvanlar üzerinden de insanlara ulaşabilir. Özellikle dışarı çıkan köpekler ve kediler, üzerlerine kene tutunmuş halde eve dönebilir. Dr. Hatice Anıktar, “Evcil hayvanların düzenli olarak kene kontrolünden geçmesi hem onların hem de sahiplerinin sağlığı için önemlidir” dedi.