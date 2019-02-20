Kenevir, ilaç yapımı, kağıt yapımı, yakıt yapımı, kumaş yapımı, otomotiv sektörü ve kozmetik yapımında kullanılıyor. Peki, kenevir nedir? Kenevir nerelerde ne için kullanılır ve faydaları nelerdir? İşte, kenevir hakkında bilinmeyenler...

KENEVİR NEDİR

Kenevir Cannabaceae familyasına ait, tek yıllık bitki cinsidir. Saplarında bulunan lifler iplik, dokuma ve kumaş yapımında, hamurlu kısmı ise kâğıt yapımında kullanılan kenevir, insanlık tarihinin en eski bitkisel ham madde kaynaklarından biri olarak biliniyor.

Ana vatanı Orta Asya olan kenevir yapı olarak sert, çalımsı, gövde içi boş, palmat yapraklı, dioik ve tek yıllıktır. Bunun yanından lifleri dayanıklı ve oldukça uzundur. Bu özelliği nedeniyle çuval, halat çanta, ağ yapımı gibi alanlarda sıklıkla tercih edilir. Kenevir çok güçlü bir bitkidir ve üretiminde ilaç kullanımına neredeyse hiç ihtiyaç duyulmaz.

Kenevirin yaprakları ise ilaç ve kozmetik sektöründe değerlendiriliyor. Kenevirin yaprakları ve liflerinin yanı sıra tohumları da değerlendiriliyor. Kenevir tohumları, oldukça yağlı olması açısından yakıt ve oldukça besleyici olması açısından da gıda olarak kullanılmaktadır.

Selüloz açısından çok zengin bir odunsu bitki olan kenevirin, lifleri ise petrol yan sanayi ürünü olan sentetik lifler dünya çapında yaygınlaşmadan önce bütün dünyada lif kaynağı olarak kullanılmıştır.

Kenevir Türkiye'de Kastamonu, Samsun, Kocaeli, Adana, Amasya, Kayseri, Sivas, İzmir ve Kütahya yörelerinde iklim olarak yetiştirilmeye uygundur.

ERKEK KENEVİR BİTKİSİNİN FAYDALARI

İpliği antibakteriyeldir. İpliğinden yapılan kumaşlar medikal sanayi dahil yüzlerce yerde kullanılabilinir.

Kenevir elyafı inşaatlarda izolasyon malzemesi olarak kullanılır.

Kenevirden suntadan sağlam tahta (fibreboard) yapılır.

Kenevirden yapılmış doğal çimentodan su karıştılıp kalıplara dökülerek inşaat tuğlası yapılır. Tuğladan, betondan daha hafiftir ve daha sağlamdır. 600 yıl dayanıklıdır.

Ses geçirmez mataryeldir.

Keneviri izolasyon maddesi olarak kullandığınızda yakıt tüketimini azaltırsınız

Ateşe dayanıklıdır. Bu materyalden yapılan evler yalnız sağlıklı değil daha güvenlidir.

Bataklık kurutmada çok etkilidir.

Radyasyon temizleyicidir.

Bir dönümlük kenevir, 25 dönümlük orman kadar oksijen üretir.

Derine inen kökleri toprağın havalandırılmasını sağlar

Bir ağacın beş katı daha fazla çevreye oksijen yayar.

Kağıt yapılmaya ağaçtan daha uygun olduğu için ormanları korur.

Tohumu omega kompleksleri bakımından zengin ve besleyicidir. Tohumunun yağı bir çok hastalığa iyi gelir.