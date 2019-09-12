Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2012 yılında başlatılan kentsel dönüşüm çalışmalarına devam ediyor. Bu kapsamda Bakan Kurum, kentsel dönüşümün yeni yol haritası olan Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı açıklıyor....

Bakan Kurum'un açıklamalarından öne çıkan başlıkları;

"Bu bir dönüşüm seferberliğidir. 82 milyon vatandaşımız hep birlikte gerçekleştireceğiz. Topyekûn hareketi gerektiren bir eylem, dönüşüm seferberliğidir. Dün sayın Cumhurbaşkanımızın ev sahipliğinde belediye başkanlarımızla bir araya geldik. Belediye başkanlarımızın bizden taleplerini not ettik. Tüm projelere tüm belediyelerimize her zaman destek olacağız, projelerimizin yanında olacağız."

'35 MİLYON VATANDAŞA ULAŞILACAK'

"Bundan sonraki süreçte de atacağımız adımlar çok önem arz ediyor. 2012 yılından bugüne kadar ne yaptık? 53 farklı ilimizde ilan ettiğimiz 281 çalışma alanımızda çalışma başlattık. Bugüne kadar 1 milyon 166 bin bağımsız birimin dönüşümünü başlatmış olduk. Bir kısmı hak sahiplerine teslim edildi, bir kısmı yapım aşamasında...Önceliğimizi yerinde dönüşüme verdik"

"Tam 22 milyon vatandaşımızın depreme dayanıklı binalarda oturmasını sağlamış olduk. Nüfusumuzun yaklaşık yüzde 45'ine, 35 milyona ulaşmış olacağız. Nüfusun yüzde 45'ini deprem riskinden kurtaracak önemli bir adımı da yapı denetim düzenlemesiyle yapmış olduk."

"Bundan sonraki süreçte, kentsel dönüşümle alakalı öncelikle eylem planımızı hazırlarken 61 ili ziyaret ettik. Kentsel Dönüşüm Eylem Planı'nı belirlediğimiz 3 ilke üzerine inşa ettik. Birincisi yerinde dönüşüm. İkincisi ise gönüllü dönüşüm. Vatandaşın rızası olmayan kentsel dönüşüm projesini yapmayacağız. Üçüncüsü hızlı dönüşüm. Hızlı dönüşümde vatandaşlarımızın en az şekilde mağduriyetini sağlamak.

"Saydığım 3 temel kriter içerisinde dönüşümü 4 ana başlıkta topladık. birincisi deprem riski altındaki yapıların ve alanların dönüşümü..."