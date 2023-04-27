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"Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"nda ilk gün yapılan başvuru sayısı ortaya çıktı.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Kentsel Dönüşümde Yarısı Bizden Kampanyası"na ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Yarısı Bizden kampanyamıza şu ana kadar 20 bin 147 başvuru yapıldı. Bu 148 bin 472 bağımsız bölüm demek! En çok başvuru Bahçelievler'den…Haydi İstanbul, riskli konutlarımızı TOKİ ile birlikte dönüştürelim." ifadesini kullandı.

— Murat KURUM (@murat_kurum) April 26, 2023