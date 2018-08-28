Kaliteli bir yaşam için az şekerli tariflere sofranızda yer vermek istiyorsanız kepekli diyet kurabiyeyi denemenizi tavsiye ederiz. Peki kepekli kurabiye nasıl yapılır? İşte kepekli kurabiye tarifi için malzemeler...

KEPEKLİ KURABİYE MALZEMELER

100 gram un

50 gram kepekli un

1 adet yumurta

80 gram toz şeker

1 paket kabartma tozu

3 yemek kaşığı yumuşatılmış tereyağı

1 çay kaşığı tarçın

4 yemek kaşığı damla çikolata

KEPEKLİ KURABİYE NASIL YAPILIR?

Tüm malzemeyi bir kapta karıştırıp yumuşak kıvamlı hamur elde edinceye kadar yoğurun. Fırın tepsisine yağlı kağıt serin. Hazırladığınız hamurdan avuç içi büyüklüğünde parçalar koparıp elinizle yuvarlayın. Aralıklarla tepsiye dizin. Üzerlerine file badem serpiştirin. 180 derece fırında üzerleri pembeleşinceye kadar pişirin. Kepekli kurabiyeleriniz hazır! Afiyet olsun...

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