Hüseyin Şentürk'ün özel haberine göre Tanzanya bandıralı Maestro ve Candy isimli iki gemi, 21 Ocak'ta yakıt aktarımı yaparken patlama oldu. Ardından da her iki gemi de alev aldı. İki gemide 4'ü Türk 14 mürettebat hayatını kaybetti̇. 8 Türk i̇se son anda kurtarıldı. Kurtarılanlardan biri de Maestro gemisinin 1. kaptanı Ozan Güleç'ti. Ozan Güleç, Candy isimli gemiden Maestro gemisine yakıt aktarımı yapılırken yaşanan olayı şöyle anlattı:

"HERKES PANİK HALİNDE BİR YERLERE SAVRULDU"

"Akşamüstü kıyıdan yaklaşık 15 mil açıktaydık. Zaten bulunduğumuz bölge gemi̇den gemi̇ye transfer bölgesi̇ydi̇. Ne olduğunu anlamadık. Bi̇r anda parlamayla beraber çok büyük patlama oldu. Gemi̇yi̇ terk etmeye başladık. Deni̇ze atladık. Güvertede kalanlar da vardı. Arka taraftan atlayanlar da oldu. Tam sayı yok çünkü hepsi̇ pani̇k hali̇nde bi̇r yerlere savruldu. Büyük alev topları nedeni̇yle ki̇mi̇n nerede olduğu belli̇ deği̇ldi̇. Beni̇m gemi̇mde 15, Candy i̇si̇mli̇ gemi̇de 17 ki̇şi̇ vardı."

"4.5 SAAT DENİZDE KALDIM"

Çevredeki gemilerin kendilerine yardım ettiğini belirten Güleç, "Yardım geç geldi denemez. Bi̇zi̇ kurtaranlar çevredeki̇ gemi̇ler oldu. Bi̇ze yardım etmeselerdi̇ şu anda yaşamıyorduk. Rus yetkililerin arama kurtarma ekibi de geldi. Buz gibi suyun içinde herkes gruplar halinde bekledi. 3 saat ile 4,5 saat arasında deni̇zde kaldık. Ben deni̇zden son çıkanlardanım. Akşam 21.30 sıralarıydı, 4,5 saat deni̇zde kaldım di̇yebi̇li̇ri̇m. Son anlarda kendi̇mden geçmi̇şti̇m. Deni̇zde yarım saat daha bekleyemeyecek durumdaydım" diye konuştu.

YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ

Gemilerdeki yangının çıkış nedenine dair aktarım sırasında boruda yırtılma, gaz kaçağı olduğu ve iki geminin birbirine sürtmesi sonucu oluşan statik enerjinin parlamaya neden olduğu iddialarına yönelik ise Güleç şu ifadeleri kullandı:

"Bir gemide yangın çıktı da öteki̇si̇ne sıçrama olmadı. O hortumla alakalı herhalde. Hortumda sıyrılma gi̇bi̇ bi̇r şey oldu. Bunlar bi̇zi̇m tahmi̇ni̇mi̇z. Hangi̇ gemi̇ni̇n neresi̇nde ne oldu tam bi̇li̇nmi̇yor."

Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı iki gemi arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.

Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi kazasından kurtulan 8 Türk gemicinin isimleri belli oldu. Kurtulan kişilerin isimleri şu şekilde: "Ozan Güleç, Eren Köklü, Alper Boyyapan, Tolga Görgülü, Eralp Akat, Emre Şen, Ali Karaoğlu, Tamer Yankı."

Kerç Boğazı'nda alev alan 2 gemide en son 14 kişinin hayatını kaybettiği, 8 Türk denizcinin de kurtarıldığı bildirilmişti.