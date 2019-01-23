- SON DAKİKA
- GÜNDEM
- EKONOMİ
- SPOR
- CANLI SKOR
- SÜPER LİG
- TFF 1.LİG
- BASKETBOL
- NBA
- İDDAA
- HT SPOR ARENA
- TAKIMLAR
- KATEGORİLER
- MAGAZİN
- KADIN
- SAĞLIK
- YAZARLAR
Hüseyin Şentürk'ün özel haberine göre Tanzanya bandıralı Maestro ve Candy isimli iki gemi, 21 Ocak'ta yakıt aktarımı yaparken patlama oldu. Ardından da her iki gemi de alev aldı. İki gemide 4'ü Türk 14 mürettebat hayatını kaybetti̇. 8 Türk i̇se son anda kurtarıldı. Kurtarılanlardan biri de Maestro gemisinin 1. kaptanı Ozan Güleç'ti. Ozan Güleç, Candy isimli gemiden Maestro gemisine yakıt aktarımı yapılırken yaşanan olayı şöyle anlattı:
"HERKES PANİK HALİNDE BİR YERLERE SAVRULDU"
"Akşamüstü kıyıdan yaklaşık 15 mil açıktaydık. Zaten bulunduğumuz bölge gemi̇den gemi̇ye transfer bölgesi̇ydi̇. Ne olduğunu anlamadık. Bi̇r anda parlamayla beraber çok büyük patlama oldu. Gemi̇yi̇ terk etmeye başladık. Deni̇ze atladık. Güvertede kalanlar da vardı. Arka taraftan atlayanlar da oldu. Tam sayı yok çünkü hepsi̇ pani̇k hali̇nde bi̇r yerlere savruldu. Büyük alev topları nedeni̇yle ki̇mi̇n nerede olduğu belli̇ deği̇ldi̇. Beni̇m gemi̇mde 15, Candy i̇si̇mli̇ gemi̇de 17 ki̇şi̇ vardı."
"4.5 SAAT DENİZDE KALDIM"
Çevredeki gemilerin kendilerine yardım ettiğini belirten Güleç, "Yardım geç geldi denemez. Bi̇zi̇ kurtaranlar çevredeki̇ gemi̇ler oldu. Bi̇ze yardım etmeselerdi̇ şu anda yaşamıyorduk. Rus yetkililerin arama kurtarma ekibi de geldi. Buz gibi suyun içinde herkes gruplar halinde bekledi. 3 saat ile 4,5 saat arasında deni̇zde kaldık. Ben deni̇zden son çıkanlardanım. Akşam 21.30 sıralarıydı, 4,5 saat deni̇zde kaldım di̇yebi̇li̇ri̇m. Son anlarda kendi̇mden geçmi̇şti̇m. Deni̇zde yarım saat daha bekleyemeyecek durumdaydım" diye konuştu.
YANGININ ÇIKIŞ NEDENİ
Gemilerdeki yangının çıkış nedenine dair aktarım sırasında boruda yırtılma, gaz kaçağı olduğu ve iki geminin birbirine sürtmesi sonucu oluşan statik enerjinin parlamaya neden olduğu iddialarına yönelik ise Güleç şu ifadeleri kullandı:
"Bir gemide yangın çıktı da öteki̇si̇ne sıçrama olmadı. O hortumla alakalı herhalde. Hortumda sıyrılma gi̇bi̇ bi̇r şey oldu. Bunlar bi̇zi̇m tahmi̇ni̇mi̇z. Hangi̇ gemi̇ni̇n neresi̇nde ne oldu tam bi̇li̇nmi̇yor."
Kerç Boğazı'nda 21 Ocak'ta Tanzanya bayraklı iki gemi arasındaki yakıt transferi sırasında yangın çıkmış, olayda 14 kişi hayatını kaybetmiş, 12 kişi kurtarılmıştı.
Kerç Boğazı'nda meydana gelen gemi kazasından kurtulan 8 Türk gemicinin isimleri belli oldu. Kurtulan kişilerin isimleri şu şekilde: "Ozan Güleç, Eren Köklü, Alper Boyyapan, Tolga Görgülü, Eralp Akat, Emre Şen, Ali Karaoğlu, Tamer Yankı."
Kerç Boğazı'nda alev alan 2 gemide en son 14 kişinin hayatını kaybettiği, 8 Türk denizcinin de kurtarıldığı bildirilmişti.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.