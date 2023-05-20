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Kerem Aktürkoğlu: "Haftaya inşallah şampiyon olacağız"

Galatasaraylı futbolcu Kerem Aktürkoğlu, 2-0 aldıkları Sivasspor galibiyetinin ardından, “Haftaya inşallah şampiyon olacağız” dedi

Kerem Aktürkoğlu:
İHA

Galatasaray, Spor Toto Süper Lig’in 35. haftasında sahasında karşılaştığı Sivasspor’u 2-0’lık skorla mağlup etti. Maçın ardından sarı-kırmızılı futbolcu Kerem Aktürkoğlu basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Önemli bir galibiyete imza attıklarının altını çizen Kerem, “Gerçekten çok önemli bir galibiyet. İki maçımız kaldı. Bu bilinçle haftaya hazırlandık. Son kaç haftadır hatırlamıyorum, her hafta ‘şampiyon olacağız’ diye hazırlanıyoruz. Bu maçın önemini çok fazla biliyorduk ona göre hazırlandık. İnanılmaz bir atmosfer vardı. Taraftarın sustuğunu hatırlamıyorum. Çok güzel ortam vardı. Taraftarımıza teşekkür ederiz. Haftaya inşallah şampiyon olacağız” şeklinde konuştu.

“Icardi ile birbirimize asist yapıyoruz”

Icardi ile oyun içindeki uyumuna değinen sarı-kırmızılı oyuncu, “Onunla konuştuk. Bir pozisyonda pas verdiğinde 'Sana gol attırmaya çalışıyorum' dedi. Ben de ‘Ben sana attırmaya çalışıyorum’ dedim. Bir türlü o konuda anlaşamıyoruz ama asist yapıyoruz birbirimize. Çok kaliteli bir oyuncu. Aynı zamanda çok iyi bir insan. Saha içinde saha dışında hiçbir egosu yok. Bunun meyvelerini yiyoruz. Bugün 2 gol atmak ona nasip oldu. Biz de takım olarak ona yardımcı olmak istiyoruz. Sonu şampiyonluk olacak inşallah” diye konuştu.

“Gelecek sezon için hiçbir planım yok”

Kerem Aktürkoğlu, Galatasaray’daki geleceğine dair yöneltilen soruya, “Geçen sene de aynı şeyleri söylüyordum. Bunları hiç kendime söylemiyorum, düşünmüyorum. Galatasaray’da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Geçen sene bizim için iyi bir sezon değildi. Yine böyle şeyler konuşuluyordu. Ben Galatasaray’a odaklıyım. Galatasaray’da şampiyonluk yaşamak istiyorum. Gelecek sezon ne olur biter hiçbir planım yok. İnşallah güzel biter” cevabını verdi.

“Şampiyonlar Ligi’nde grupları geçeceğimize inanıyoruz”

Gelecek sene mücadele edeceği şampiyonlar ligine dair sorulan soruya Kerem, şu cevabı verdi:

“Her futbolcunun Şampiyonlar Ligi'nde oynamak orada kendini göstermek hayallerinden biridir. Şampiyonlar Ligi, Dünya Kupası'ndan sonra en üst seviye. Şampiyonlar Ligi’ne gideceğimize inanıyoruz. Gruplara kalacağımıza ve grupları geçeceğimize inanıyoruz. Onun bilincindeyiz. Seneye çok daha güzel şeyler olacak. Neden tekrar Şampiyonlar Ligi Finali şampiyonluğu olmasın. Biz bu şeyleri çok hayal olarak görmüyoruz. İnşallah olur.”

“Dünya yıldızları hepimize bir şeyler katıyor”

Takımdaki dünya yıldızlarının kendilerinin gelişimine katkı sağladığını vurgulayan başarılı futbolcu, “Kendini geliştirmeye adamış bir insanım. Benim içi yeter diye bir şey yok. Sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Hep bir şekilde eksilerim önüne koyuyor. Hep kendimi geliştirmek üstüne değerlendirmeler yapıyorum. Antrenmanlarda, dışarda analizlerim olsun sürekli geliştirmeye çalışıyorum. Oynadığımız dünya yıldızları hepimize bir şeyler katıyor. Onlardan ne öğrenebilirsek saha içi saha dışı öğrenmeye çalışıyoruz. Onlar da bize sağ olsunlar yardımcı olmaya çalışıyorlar” ifadelerini kullandı.

‘Şampiyonluğu getiren golü kaydetmek ister misin?’ şeklinde sorulan soruya, “Şampiyonluk gelsin de kimin attığı önemli değil” cevabını verdi.

Kerem, şampiyon olduktan sonra ilk olarak kupa ile birlikte taraftara koşmayı planladığını dile getirerek açıklamasını noktaladı.

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