Kerem Aktürkoğlu: Tüm dünya Türk'ün gücünü görsün!

"DÜNYA KUPASI'NDA OLMAK ÇOK GÜZEL"

Kosova maçındaki gol... Önemli olan Dünya Kupası'na katılabilmekti. Tabii ki herkes gol atmanın, asist yapmanın hayaliyle maça çıkar. Biz hücum oyuncuları olarak skora katkı sağlayınca mutlu oluyoruz, performansımız da insanları tatmin ediyor. Golde Orkun'a da söyledim, sadece ofsayt için tedirgindim. Topun dışarı çıktığını düşünerek dokundum. Orkun da 'biliyorum' dedi, sadece 'ofsayt mısın' dedi. Orkun'un asisti, benim golümle oldu ama o gün oynayan, kulübede oturan, tribünde olan, teknik heyet... Hep söylüyorum. Biz harika bir takımız. Müthiş arkadaşlıklar var içeride, herkes birbiriyle çok iyi anlaşıyor. 12 ayın 12'sinde de birlikteymiş gibi bir sinerji var. Ben 6 senedir milli takıma geliyorum, son 2-3 senedir harika bir arkadaşlık var. Bu başarılara da etki ediyor. Herkesin hayali var, çocukken milli takım hayali kuruyorduk. Dünya Kupası ütopik bir hayaldi. Akıllarımızdan silinmiş 2002 Dünya Kupası. Bunların hayalini kurmak, burada olmak çok güzel. Sadece Dünya Kupası'nda olmak da yeterli değil, yeterli olmamalı. Umarım ülkemizi çok iyi temsil ederiz.