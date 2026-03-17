Kerem Alışık, babası Sadri Alışık'ı andı

Türk sinemasının usta ismi Sadri Alışık, vefatının 31'nci yılında oğlu Kerem Alışık tarafından anıldı.

Çolpan İlhan - Kerem Alışık - Sadri Alışık

Her yıl anne ve babasının yıl dönümlerinde yaptığı paylaşımlarla hafızaları tazeleyen ünlü oyuncu, bu kez babası için duygusal bir mesaj yayımladı.

"YOKLUĞUNUN 31'İNCİ YILINDA, ÖZLEM, MİNNET, RAHMET VE SEVGİYLE"

Kerem Alışık paylaşımında, "Yolculuk bir sıcak selam ile başladı. Ve o selam, bir selamdan daha fazlası oldu. Sadri Alışık her selam verdiğinde yüreğimizden kuşlar havalandı gökyüzüne. Şimdi Sadri Alışık'a her selam verdiğimizde gökyüzü, kuşları yolluyor yüreğimize... Yokluğunun 31. yılında, özlem, minnet, rahmet ve sevgiyle" ifadelerine yer verdi.

Türk sinemasının ünlü oyuncu çifti Sadri Alışık ve Çolpan İlhan, 20 Ağustos 1959'da evlenmiş ve bu evlilikten tek çocukları Kerem Alışık, 5 Haziran 1960'ta dünyaya gelmişti. Sadri Alışık, 18 Mart 1995'te; eşi Çolpan İlhan ise 25 Temmuz 2014’te hayatını kaybetmişti.