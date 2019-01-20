Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor?

Giriş: 20.01.2019 - 15:28 | Güncelleme:  

Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. İkili, sosyal medya hesaplarından açıklama yaparak aşk iddialarını yalanladı

  • 1Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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    Bir Zamanlar Çukurova dizisinde 'Ali Rahmet Fekeli ve Züleyha karakterine hayat veren Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek'in aşk yaşadığı iddia edilmişti. 

  • 2Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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    "GERÇEĞİ YANSITMAMAKTADIR"

    Çıkan haberler hakkında Kerem Alışık, şu açıklamayı yaptı:

  • 3Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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    "Bir iddiaya göre denilerek, hiçbir dayanağı olmadan, ne amaçla uydurulduğu, nereden çıktığı belli olmayan, gelişi güzel yapılan haberler, maalesef hiç istemediği halde insanı açıklama yapmak zorunda bırakıyor. En kötüsü de bu galiba. Durup dururken gerçek olmayan bir şeyin gerçek olmadığının savunulması. 

  • 4Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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    Bir Zamanlar Çukurova setindeki tüm meslektaşlarım ve set arkadaşlarımla olduğu gibi Hilal'le de iletişimim, aynı arkadaşlık, aynı dostluk samimiyeti ölçüsündedir... Bunun dışında yazılan, söylenen şeylerin asla gerçeği yansıtmadığının bilinmesini isterim..."

  • 5Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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    "BU GİBİ HABERLERE İTİBAR ETMEYİNİZ"

    Hilal Altınbilek ise sosyal medya hesabından, "Bugün hakkımda çıkan haberler gerçeği yansıtmamaktadır. Bu gibi niyeti zarar vermek olan haberlere itibar etmeyiniz" açıklamasını yaparak çıkan iddiaları yanıtladı.

  • 6Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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  • 7Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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  • 8Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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  • 9Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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  • 10Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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  • 12Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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  • 13Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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  • 14Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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  • 15Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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  • 16Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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  • 17Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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  • 18Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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  • 19Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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  • 21Kerem Alışık ile Hilal Altınbilek aşk mı yaşıyor? - Magazin haberleri
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