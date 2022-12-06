Psikiyatrist Martin Dysart'ı oynayacak

"ÇOK MUTLUYUM"

Yeni rolü ile ilgili açıklamalarda bulunan Kerem Alışık, "Benim kanatlarım yok. Kanatlarım yüreğim... Kendi gökyüzümde göçebe, kendi vicdanımda özgür ama 'Küheylan', sevinçten uçmak için gerekli olan kanatları ödünç olarak bana verdi ve işte olan oldu... Sanki yelelerim rüzgara karıştı. Çok mutluyum yine ve yeniden tiyatro sahnesinde olmaktan" dedi.