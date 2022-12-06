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Haberler Magazin Kerem Alışık, psikiyatrist Martin Dysart'ı oynayacak - Magazin haberleri
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Kerem Alışık, psikiyatrist Martin Dysart'ı oynayacak

Kerem Alışık, Çolpan İlhan & Sadri Alışık Tiyatrosu ile sahnelenecek 'Küheylan'da psikiyatrist Martin Dysart’ı canlandıracak

Kerem Alışık, psikiyatrist Martin Dysart'ı oynayacak - Magazin haberleri
Psikiyatrist Martin Dysart'ı oynayacak
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HABERTURK.COM

Kerem Alışık, 'Amadeus'un yazarı Peter Shaffer tarafından kaleme alınan, 1970’li yıllarda Türkiye’de ve dünyanın çeşitli ülkelerinde büyük tiyatrolar tarafından sahnelenen ve sinema uyarlaması yapılan 'Küheylan' adlı oyunda psikiyatrist 'Martin Dysart' karakterini canlandıracak.

"ÇOK MUTLUYUM"

Yeni rolü ile ilgili açıklamalarda bulunan Kerem Alışık, "Benim kanatlarım yok. Kanatlarım yüreğim... Kendi gökyüzümde göçebe, kendi vicdanımda özgür ama 'Küheylan', sevinçten uçmak için gerekli olan kanatları ödünç olarak bana verdi ve işte olan oldu... Sanki yelelerim rüzgara karıştı. Çok mutluyum yine ve yeniden tiyatro sahnesinde olmaktan" dedi.

SHOW TV'nin yeni dizisi 'Sipahi' ile izleyici karşısına çıkmaya hazırlanan Kerem Alışık, Tony Ödülleri’nde 'En İyi Tiyatro Oyunu' seçilen 'Küheylan' için yapılan fotoğraf çekimlerinde Levent Özdemir'e poz verdi.

İngiltere'nin Manchester şehrinde gerçekleşen korkunç bir olayı analiz eden psikiyatrist 'Martin Dysart’ın, sıra dışı bir tedavi sürecinin anlatıldığı oyun, 10 Şubat'ta prömiyerini gerçekleştirecek.

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Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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