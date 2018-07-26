Genç kuşağın yıldız isimleri ‘İyi Oyun’ adlı gençlik film için bir araya geldi. Kerem Bürsin, Afra Saraçoğlu, Mert Yazıcıoğlu, Yiğit Kirazcı, Hakan Kurtaş ve Bahar Şahin gibi ünlü oyuncularla Youtuber Orkun Işıtmak’ı buluşturan film sonbaharda vizyona girecek. Genç ve yıldız isimleri buluşturacak ‘İyi Oyun’ adlı gençlik filmi milyonların oynadığı bilgisayar oyunu League of Legends’ın Türkiye’deki büyük turnuvasına hazırlanan beş gencin hikâyesini anlatacak. Beş genç, dünyayı kasıp kavuran League of Legends turnuvasında birinci olmak için heyecan dolu ve adrenalin dozu yüksek bir mücadeleye girecek.

Doruk Acar, Hakan Baş, Alper Özdemir ve Alper Çağlar'ın yapım şirketi Eludis, Kemal Çömelek ve Kerem Bürsin'in yapım şirketi Braveborn ile Fikiron ortak yapımı olan ‘İyi Oyun’un yönetmen koltuğunda Netflix’in ilk Türk dizisi ‘The Protector’ın (Koruyucu) yönetmenliğini yapan Umut Aral otururken, senaryosunu ise Emre Sirel kaleme aldı.

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