Kerem Bürsin'in adı Rams Park'a yazıldı

Galatasaray Spor Kulübü ve GS Starfan iş birliğiyle hayata geçirilen 'Yıldızlar Geçidi' taraftarlık aidiyeti projesi kapsamında Kerem Bürsin’in adı, RAMS Park'ta yer alan yıldızlar arasındaki yerini aldı.

"BENİM İÇİN TARİFSİZ BİR DUYGU OLDU"

Bürsin, duygularını şu sözlerle dile getirdi: Galatasaray benim için sadece bir takım değil, çocukluğumdan beri hayatımın çok özel bir parçası. İsmimin RAMS Park’ta yer aldığını görmek benim için gerçekten tarifsiz bir duygu oldu. Çocukluk hayalim hep Galatasaray’ın bir parçası gibi hissedebilmekti. Bu özel projede emeği geçen Galatasaray Kulübü’ne ve StarFan ekibine teşekkür ediyorum.