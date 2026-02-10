Habertürk
Habertürk
        Haberler Magazin Kerem Bursin'in kapısını çaldılar

        Kerem Bursin'in kapısını çaldılar

        Sylvester Stallone'un yapım şirketi, dünyaca ünlü 'Yours Truly' romanı için Kerem Bürsin'in kapısını çaldı. Yazar Abby Jimenez'in karakteri yaratırken ilham aldığı Bürsin, projenin detaylarını görüşmek üzere ABD'de yapımcılarla masaya oturmaya hazırlanıyor

        Kaynak
        Habertürk
        Giriş: 10.02.2026 - 08:48 Güncelleme: 10.02.2026 - 08:50
        Kapısını çaldılar
        ABD'li yazar Abby Jimenez'in büyük ilgi gören romanı 'Yours Truly'daki 'Jacob' karakteri için Kerem Bürsin’den ilham aldığını açıklamıştı. Sylvester Stallone'nun yapım şirketi olan Balboa Productions, kitabın sinema ve televizyon haklarını satın aldı.

        Kerem Bursin
        Kerem Bursin

        Sylvester Stallone'nun kızlarından Sophia Stallone'nun da aralarında olduğu yapım ekibi Kerem Bursin ile görüşmek üzere ABD'deki ajansıyla iletişime geçti. Bürsin’in, önümüzdeki günlerde gerçekleştireceği ABD seyahati sırasında yapımcılarla bizzat masaya oturarak projenin detaylarını görüşmesi bekleniyor. 'Yours Truly'un sinema filmi mi yoksa dizi mi olacağı konusunda henüz bir açıklamada bulunulmadı.

        Sophia Stallone
        Sophia Stallone
        #kerem bursin
        #Sylvester Stallone
        #Yours Truly
