Kerem Demirbay forma istiyor
Gabriel Sara transferi sonrasında forma şansı bulmakta zorlanan Kerem Demirbay az oynamaktan dolayı mutsuz
Galatasaray’a geçen sezon transfer olan Kerem Demirbay forma süresinden dolayı mutsuz.
Bu sezon Süper Lig’de sadece üç maça 11’de başlayan tecrübeli orta saha genellikle yedek kaldı.
Formayı Gabriel Sara’ya kaptıran ‘Dayı’ lakaplı futbolcu düzenli oynayamamaktan dolayı hoşnut değil.
Hırslı ve rekabetçi bir yapıya sahip olan Kerem Demirbay geçen sezon da yedek başladığı dönemde mutsuzdu.
Futboldaki ideal yaşında olduğunu belirten 31 yaşındaki orta saha düzenli oynamak istiyor.
Galatasaray’da milli maç arası sonrasında da benzer süre alması halinde ise ayrılma fikrine sıcak bakıyor.
Almanya’da doğup büyüyen Kerem Demirbay’ın Bundesliga’dan teklif gelmesi halinde değerlendirmeye alabileceği öğrenildi.
Geçen sezon Süper Lig’de 34 maça çıkan 31 yaşındaki orta saha 6 gol 3 asistlik performans sergilemişti.
Bu sezon tüm kulvarlarda 15 maçta görev yapan Kerem, Süper Lig ve Avrupa Ligi’nde birer asist yaptı.