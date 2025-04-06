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        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Kerem Yavaş: Bizim için çok önemli 3 puandı - ikas Eyüpspor Haberleri

        Kerem Yavaş: Bizim için çok önemli 3 puandı

        Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Atakaş Hatayspor galibiyeti sonrası hedeflerinin ligi ilk 5'te bitirmek olduğunu belirterek, "Bizim için çok önemli 3 puandı" dedi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 06.04.2025 - 19:22 Güncelleme: 06.04.2025 - 19:22
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        "Bizim için çok önemli 3 puandı"
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        Trendyol Süper Lig’in 30. haftasında Eyüpspor, deplasmanda karşılaştığı Atakaş Hatayspor'u 1-0 mağlup etti.

        Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, misafirperverliklerinden dolayı Hatayspor yöneticilerine teşekkür etti.

        "BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR 3 PUANDI"

        Hatayspor'un saygıyı hak eden bir ekip olduğunu ifade eden Yavaş, "Yaşadıkları sıkıntıları malumunuz tüm Türkiye gibi biz de biliyoruz. Ama buna rağmen son 5 maçın 3 günü kazanmış, iç sahada kolay kolay pes etmeyen bir ekip var. Bu kolay değil. Onlara saygı duymanız gerekiyor. Biz de aynen bu şekilde hazırlandık ve maça çıktık. Oyun son 10 dakikaya kadar tamamıyla bizim kontrolümüzde, oyunun ritmi ve yönü tamamen bizim istediğimiz gibiydi. Bugün iyi bir oyun oynadığımızı düşünüyoruz. Sadece sonuçlandırma bölgesinde daha iyi değerlendirebilirdik. Skoru arttırabilseydik bizim adımıza daha rahat maç geçebilirdi. Ancak diğer taraftan baktığımızda da bu tip maçların klasiğidir; bu kadar pozisyona girip, atamadıktan sonra da skoru koruyamayabilirsiniz. Bunu da başardı oyuncularımız. Bizim için çok önemli 3 puandı" diye konuştu.

        "SEZONA LİGDE KALMAK ADINA BAŞLADIK"

        Sezona ligde kalmak adına başladıklarını belirten Kerem Yavaş, bu hedefe erkenden ulaştıktan sonra yeni bir hedef ihtiyacı doğduğunu ifade ederek, "Türkiye Kupası'nı kazanacak takım ilk 4'e girerse 5.'nin de Avrupa'ya gideceği bir sezonu oynuyoruz. Hedefimiz bu ve bu doğrultuda bizim için çok önemli bir 3 puandı. Kazandığımız için çok mutluyuz. Şimdi önümüzde bir Adana Demirspor maçı var. Onlar da genç, potansiyel bir ekip. Onlar da bulundukları pozisyonu hak etmeyen bir oyun sahaya sergiliyorlar. Ciddi bir rakip olduklarını düşünüyoruz. O maçtan da alacağımız 3 puan bizi sezon sonuna kadar en azından ilk 5 için mücadele edecek duruma getirecektir" şeklinde konuştu.

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