Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Spor
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Transfer
        Futbol
        Basketbol
        Tenis
        Voleybol
        NBA
        Puan Durumu
        Fikstür
        Canlı Skor
        Yazarlar
        Tüm Haberler
        Haberler Spor Futbol Süper Lig ikas Eyüpspor Kerem Yavaş: Fırsatları değerlendiremedik - ikas Eyüpspor Haberleri

        Kerem Yavaş: Fırsatları değerlendiremedik

        Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, Trabzonspor karşısında iyi oyun sergilediklerini ancak fırsatları değerlendiremediklerini söyledi.

        Kaynak
        İhlas Haber Ajansı
        Giriş: 10.02.2025 - 23:24 Güncelleme: 10.02.2025 - 23:24
        ABONE OL
        ABONE OL
        "Fırsatları değerlendiremedik"
        ABONE OL

        Trendyol Süper Lig'in 23. haftasında Eyüpspor deplasmanda Trabzonspor'a 1-0 mağlup oldu. Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, müsabakanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

        "FIRSATLARI DEĞERLENDİREMEDİK"

        İyi giden süreci devam ettirmek için geldiklerini belirten Yavaş, "Puanlar almak için gelmiştik. Maça da iyi başlamıştık. İyi pozisyonlar bulduk. Kazandığımız penaltıyı değerlendiremedik. Onda sonraki süreçte oyunu yöneten, istediğini oynatan bir Eyüpspor vardı ama bunları sonuçlandıramadık. İlk devre elimize gelecek maçı berabere bitirerek içeri girdik. İkinci yarıda ise dengeli bir oyun vardı ama Trabzonspor'un tecrübeli oyunculardan oluşan takıma karşı yapmamamız gereken bir hata yaptık ve golü yedik" dedi.

        "TRABZONSPOR, BİR ANLIK DALGINLIĞIMIZI İYİ DEĞERLENDİRDİ"

        Trabzonspor'un en çok topa sahip olan takımlardan biri olduğunu bildiklerini belirten Yavaş, "Hücum zenginlikleri olan da bir takım. Akan oyunlardan attıkları gollerde de yarısı geçişten attığını biliyorduk. Maç boyunca bunlara iyi dikkat ettik ama bir anlık dalgınlığımızı Trabzonspor iyi değerlendirdi. Reaksiyon gösterdik. Maçı beraberliğe getirecek pozisyonlarda bulduk ama değerlendiremedik. İlk 5 için önemli bir maçtı kazansaydık önemli bir avantaj elde edecektik ama olmadı. Bu mağlubiyetin acısını çekeceğiz ama bunu burada bırakıp önümüze bakacağız. Trabzonspor'a başarılar diliyoruz" ifadelerini kullandı.

        ÖNERİLEN VİDEO
        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        BDDK'dan kredi düzenlemesi
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        Afyonkarahisar'da fabrika yangını
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Adana'da saldırı: 3 ölü
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        Ahmed Şara: Filistinlileri kimse topraklarından çıkartamaz
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        Hamas: Esir teslimi bir sonraki duyuruya kadar ertelendi
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Aktörlük ödüllerimi sizlere vermek istiyorum"
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        "Elbisesi ve ayakkabısından tanıdık" Kahreden teşhis!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Dünyanın en iyi kulüpleri listelendi!
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Emeklilerin zam farkı ödemelerinde tarih belli oldu
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Kasımpaşa'nın rekor transferleri!
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Altında yeni rekor: Trump yükselişte ne kadar etkili?
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Trump: Gazzelilerin dönüş hakkı olmayacak
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        Frankowski, G.Saray için İstanbul'da!
        "Çaykara buna hazır değil"
        "Çaykara buna hazır değil"
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        CHP kurultayına soruşturma! Kılıçdaroğlu ve Hamzaçebi ifadeye çağrıldı
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Gerçek zamanlı vergi denetimi
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Yasin Özcan resmen Aston Villa'da!
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Son dönemin gelişmiş insansı robotları
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        Eski hakemler Mertens'in penaltısını değerlendirdi!
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"
        "Yapay zeka uzmanlığı Türkiye'deki konumumuzu güçlendirecek"