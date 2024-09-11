Keremcem, '6' adlı şarkısının ikinci klibi Mısır'da çekildi
Keremcem'in, 'Delilik Sevdası' adlı şarkısının klibi Mısır'ın Sharm El Sheikh kentinde çekildi
Keremcem'in 6'ncı albümü '6'nın 2'nci klip şarkısı 'Delilik Sevdası' oldu. Keremcem'in, uyumsuz ilişkinin kendince sebeplerini bir anlatıcı edasıyla betimlediği şarkının klip çekimi Mısır, Sharm El Sheikh'te yapıldı.
Yönetmen ve görüntü yönetmenliğini Amerika'lı türk yönetmen Can Katipzâde'nin yaptığı ve 4 günde çekilen klip, Sharm El Sheikh'in en popüler kulübü "Farsha"dan, terör dolayısıyla çekilen güvenlik duvarının ardına, bedevi yerleşimine kadar uzanan bir coğrafyada çekildi. Keremcem'in styling'ini Sena Seçen yaptı.
Söz ve müziği Keremcem ve Emrah Şahin'e ait şarkının düzenlemesini Alper Erinç yaptı.