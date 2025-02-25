Kerevit yenir mi, sağlığa zararı var mı? Kerevit yemek günah mı?

Ülkemizde ise kerevit, özellikle Beyşehir, Manyas, Ulubat, İznik ve Eğirdir Gölleri gibi tatlı su kaynaklarında bolca bulunur. Kerevit temin etmek ise oldukça kolaydır; güvenilir balıkçılardan ya da çevrimiçi alışveriş sitelerinden rahatlıkla satın alınabilir.

Kerevit, Astacoidea ve Parastacoidea üst familyalarına ait, kabuklu ve on ayaklı bir türdür. Genellikle ıstakozlarla karıştırılsa da, kerevitler ıstakozlardan farklı olarak serbest yaşam süren bir larva evresine sahip değildir. Kerevitlerin yaşadığı ortamlar tatlı su olabildiği gibi, tuzlu sularda da yetiştirilebilir. Tatlı su kerevitleri küçük ve kırmızı tonlarında olurken, tuzlu su kerevitleri daha büyük ve açık renkli olabilir. Kerevitler, dünyada yaklaşık 600 farklı türüyle bilinir ve özellikle Antartika ve Afrika kıtaları dışında diğer kıtalarda yaygın olarak bulunurlar.

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Kerevit türleri, çoğu zaman ticari amaçlarla da yetiştirilir. Bu türler arasında Cherax destructor, Procambarus clarkii, Astacus leptodactylus ve C. quadricarinatus öne çıkar. Kerevitlerin, farklı bölgelere insanlar tarafından taşınarak ya da doğal yollarla yer değiştirdiği bilinmektedir. Örneğin, Procambarus clarkii, Amerika, Avrupa ve Asya'ya yayılmışken, Cherax destructor Avustralya'da, C. quadricarinatus ise Güney Amerika'da bulunur.

Kerevit Yemek Zararlı Mı?

Kerevitlerin bazı türleri, özellikle büyük boyutları ve ticari değerleriyle dikkat çeker. Örneğin, Cherax destructor ve C. quadricarinatus, diğer türlere göre daha büyük olup, bu da onların ekonomik değerini artırır. Avustralya'da bu türlerin kültürü yapılırken, dünya çapında özellikle Procambarus clarkii türü oldukça yaygındır ve 1999 yılında dünya kerevit üretiminin %85'ini oluşturmuştur. Kerevit, lezzeti ve ticari değeriyle dünya çapında rağbet gören bir su ürünüdür ve gelecekte de üretim kapasitesinin artması beklenmektedir.

Dünya genelinde kerevit üretiminin büyük bir kısmı Procambarus clarkii türüne dayanmaktadır. Özellikle Çin'de yoğun olarak yapılan P. clarkii hasadı, 1990'lı yılların başında yaklaşık 40.000 ton/yıl civarındayken, bu rakam yılların sonunda 70.000 ton/yıl'a kadar yükselmiştir. Çin'e Japonya'dan getirilen Procambarus clarkii, burada stoklanarak yoğun şekilde üretilmiştir. Türkiye'de, özellikle Astacus leptodactylus türü, Doğu Avrupa kereviti olarak bilinir ve dünyada 1830'lu yıllardan sonra önemli bir ticari ürün olarak kabul edilmiştir.