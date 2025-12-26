Kereviz nasıl pişirilir? Kereviz pişirmenin püf noktaları nelerdir, nelere dikkat etmek gerekir?

Türk mutfağında daha çok zeytinyağlı bir sebze yemeği olarak yer alır ve kış aylarında sofralarda sık görülür. Dünya genelinde farklı şekillerde kullanılan kerevizin en belirgin kültürel bağı Akdeniz hattında gelişmiş, hafif ve aromatik yemeklerin temel sebzelerinden biri hâline gelmiştir. İşte kereviz tarifi ve kereviz pişirme yöntemi…

KEREVİZ NASIL PİŞİRİLİR?

Kereviz, hafif tatlı ve aromatik yapısıyla pek çok farklı eşlikçiyle uyum sağlayan bir sebzedir. Zeytinyağlı kereviz için en klasik eşlikçi yoğurttur; özellikle sarımsaklı yoğurt kerevizin ferah aromasını daha belirgin hâle getirir. Portakal suyuyla pişen bir kereviz yemeğinde nar ekşisi veya limonla hazırlanmış hafif bir mevsim salatası güzel bir denge oluşturur. Pilav da kerevize yakışan tatlardandır; sade pirinç pilavı ya da hafif tereyağlı bulgur pilavı yemeğin dokusunu dengeler.

Et yemekleriyle servis edildiğinde kereviz tabağa daha doyurucu bir yapı kazandırır; fırında tavuk veya ızgara balık kerevizin hafif aromasıyla uyumludur. Zeytinyağlı kereviz için taze dereotu, patates püresi veya yanında sunulan ince kıyılmış salata karışımları sofrayı tamamlayan lezzetler arasında yer alır.

Malzemeler 3 adet orta boy kereviz

1 adet büyük kuru soğan

2 adet havuç

1 adet patates

1 su bardağı portakal suyu (isteğe göre yarım limon suyu eklenebilir)

Yarım çay bardağı zeytinyağı

1 tatlı kaşığı tuz

1 çay kaşığı şeker

1 çay kaşığı karabiber

Yarım su bardağı sıcak su

Servis için: dereotu Kereviz yemeği hazırlarken ilk adım sebzeleri doğru şekilde temizlemek ve kararmayı önlemektir. Kerevizler soyulduktan sonra hemen limonlu suya alınmalıdır; bu işlem kerevizin oksijenle temas ettiğinde kararmasını engeller ve yemeğe daha temiz bir görünüm kazandırır. Ardından havuçlar halka şeklinde doğranır, patates küp küp kesilir ve soğan yemeklik doğranır. Tüm sebzelerin eşit boyutlarda kesilmesi pişme sürecini dengeler. Geniş bir tencereye zeytinyağı eklenir. Yağ hafif ısındığında soğanlar tencereye alınır ve kısık ateşte yumuşayana kadar kavrulur. Soğanın yanmaması önemlidir, çünkü yanık tat kerevizin hafif aromasını bastırabilir. Soğanlar şeffaflaşınca doğranmış havuçlar eklenir. Havuçlar biraz sert olduğu için önce tencereye alınması pişme düzenini sağlar. Havuçlar soğanla birkaç dakika sotelenir. REKLAM Daha sonra kerevizler tencereye yerleştirilir. Dilimler üst üste getirilebilir ancak tencereye eklerken sebzelerin kırılmamasına dikkat edilmelidir. Patatesler de eklenerek karışım hafifçe harmanlanır. Bu aşamada malzemeleri fazla karıştırmamak gerekir; kereviz dilimleri kırılmadan kendi formunda pişmelidir. Portakal suyu tencereye dökülür. Portakal suyu kerevize hem hafif tatlı hem ferah bir aroma kazandırır. Limon suyu eklemek isteyenler yarım limon suyuyla tat dengesini daha asidik hâle getirebilir. Ardından tuz, şeker ve karabiber eklenir. Şeker, portakal suyunun aromasını destekler ve sebzelerin tat dengesini dengeler. Yarım su bardağı sıcak su ekleyerek tencerenin kapağı kapatılır.

REKLAM Fırın tekniği de aromayı yoğunlaştırmak için iyi bir alternatiftir; zeytinyağı, baharat ve ince havuç dilimleriyle harmanlanan kereviz fırında daha karamelize bir tat kazanır. Soteleme tekniğinde ise kereviz yüksek ateşte hızlıca çevrilir; bu yöntem sebzeyi diri bırakır ve hafif kavruk bir aroma oluşturur. Tüm tekniklerde ortak nokta sebzeyi fazla karıştırmamak ve pişme süresini kontrollü tutmaktır; hassas yapısı fazla yumuşadığında dağılabilir. Bu yöntemler doğru uygulandığında kereviz hem rengini hem aromasını koruyan dengeli bir lezzete dönüşür. KEREVİZ PİŞİRMENİN PÜF NOKTASI Kereviz pişirirken en önemli püf noktası sebzenin hızlı kararan yapısını kontrol altına almaktır. Kerevizi soyduktan hemen sonra limonlu suya almak, renginin koyulaşmasını engeller ve yemeğin daha temiz bir görünümde olmasını sağlar. Sebzeleri eşit boyutta doğramak pişme süresini dengeler; havuç gibi daha sert sebzeleri önce tencereye almak yemeğin aynı anda pişmesini kolaylaştırır. Zeytinyağını yakmadan soğanla birlikte yavaşça ısıtmak aromanın daha yumuşak şekilde ortaya çıkmasını sağlar. Portakal suyu kullanılan tariflerde portakalın çok tatlı olmaması önemlidir; aşırı tatlı bir su yemeğin dengesini bozabilir.