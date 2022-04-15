Kerevizin faydaları 0:00 / 0:00

Yüksek tansiyonu olan kişilerin vazgeçilmesi olan kereviz kan damarlarında genişleme sağlayarak tansiyonu düşürür. Bu içeriğimizde kerevizin hiç duyulmamış faydaları, kereviz yemek neye iyi gelir, faydaları ve zararları neler? Gibi konularda sizler için ayrıntılı bilgileri derledik. İşte kereviz hakkında merak edilen her şey.

Kerevizin Faydaları

Faydaları saymakla bitmeyen kerevizin öne çıkan faydalarını sizler için sıraladık;

Antioksidan açısından zengin olan kereviz vücudu iltihaplardan arındırmaktadır. Eklemlerde ki ağrı ve iltihaplanmalarla akciğer enfeksiyonu kerevizin en fazla fayda sağladığı konulardır.

Sindirim ve bağırsak sisteminin düzenlenmesine yardım eden kereviz iç organların temizlenmesi için faydalıdır.

Reflü ve mide asidi sorunları için kereviz oldukça işe yarar bir besindir.

Kerevizin içeriğinde su ve lif oranı yüksek olduğundan hem idrar söktürücü hem de sindirim düzenleyici olarak tercih edilir.

Kerevizde çok sayıda fenolik madde bulunduğu için kas gevşetici özelliği vardır. Bu sayede kal atışının ve kan basıncının düzenlenmesini sağlar.

Kerevizin muhteviyatı beta karotenle A vitamini açısından zengin olduğundan cildin onarılması ve korunmasına yardımcı olur.

Kemiklerle ilgili pek çok hastalıktan korunmak ve mücadele etmek için kerevizin olumlu etkileri vardır.

Kanı pıhtılaşmayan kişiler kerevizle bu sorunlarından kurtulabilir.

Kereviz kadınlarda regl dönemi düzenlemesine yardımcı olur.

Kerevizin Zararları

Çok sayıda faydası olan kereviz yanlış ve fazla tüketildiğinde her besinde olduğu gibi zararlara neden olabilir. Özellikle kerevize alerjisi olan kişilerde ciddi ve ölümcül sorunlar ortaya çıkabilir. Ayrıca kereviz lifli bir sebze olduğunda fazla tüketildiği zaman karın ağrısı, şişkinlik ve gaza yol açıp kabızlık sorununa sebep olabilir. Belirtilen miktarlar aşıldığında bazı kişilerde sindirim ve karaciğer problemlerinin ortaya çıkmasına yol açabilir.

Kereviz Faydaları İbrahim Saraçoğlu

Prof. Dr. İbrahim Saraçoğlu da pek çok röportajında kerevizin faydalarından bahsetmektedir. Özellikle kanser hastaları ve romatizma rahatsızlığı olanlar için çok faydalı olduğunun altını çizmektedir.

Kereviz Hangi Hastalıklara İyi Gelir?

Kereviz çok fazla hastalığın iyileşmesine yardımcı olur. İşte bunları sizin için sıraladık;

Yüksek ve kötü kolesterolün düşmesine yardımcı olur.

İltihap söktürücü özelliği vardır.

Sindirim sisteminin düzgün çalışmasını sağlar.

Kalp dostu olan kereviz kalp ve damarlarla ilgili hastalıklardan vücudu korur.

Anti kanser besinler arasında ilk sıradadır.

Mide dostudur.

Karaciğer fonksiyonlarının düzgün çalışmasına yardımcıdır.

Osteoartrit ve gut gibi hastalıklarda ortaya çıkan ağrıları keser.

Kereviz Romatizmaya İyi Gelir Mi?

Doğal ağrı kesici olan kereviz romatizmaya iyi gelir. Günlük kereviz tüketimi romatizmaya ve ağrılarına fayda sağlar.

Kereviz Cinselliğe İyi Gelir Mi?

Kereviz cinsel isteği ve gücü arttırdığından iktidarsızlık ve isteksizlik sorunlarına iyi gelir. Kereviz cinselliğe iyi gelir mi diye merak ediyorsunuz yanıt kesinlikle evettir.

Kereviz Nasıl Yenirse Faydalı Olur?

Kerevizin yapraklarıyla beraber taze ve çiğ tüketimi faydalıdır. İsteğe bağlı olarak yemeği de yapılabilir. Yaprakları da kökü kadar faydalı olduğundan kurutarak yemeklerinize kullanabilirsiniz.

Kereviz Yaprakları Neye İyi Gelir?

Kereviz önemli antioksidan besinlerden olup beta karoten ve A vitamini açısından zengindir. Bu yüzden kereviz pek çok hastalığa ve bağışıklığın korunmasına iyi gelir. Çok fazla kanser çeşidi için kereviz önleyicidir.