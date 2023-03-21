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İsimlerin anlamı, zaman fark etmeksizin çeşitli nedenlerden dolayı araştırılır. Anne ve baba adayları bebekleri için doğru isim arayışında olabileceği gibi, başka bir nedenden dolayı da bir ismin anlamı merak edilebilir. Bir ismin anlamı artık internet üzerinden kolaylıkla öğrenilebilmektedir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta şudur, her ismin çeşitli anlamları olabilir; ancak tek bir dil kökeni vardır. Kerim isminin anlamı ve kökeni de son dönemlerde öne çıkan arama konularından birisidir.

KERİM İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Kerim ismi de tıpkı diğer isimler gibi bir anlama ve kökene sahiptir. Kerim adının anlamı, kimileri tarafından beğenilirken kimleri tarafından beğenilmemektedir. Eğer Kerim isminin anlamı hakkında bilgiye sahip değilseniz, bilgi edinmek için içeriğimizden faydalanabilirsiniz.

KERİM İSMİ NE DEMEK, HANGİ ANLAMA GELİR?

TDK’da yer alan bilgiler eşliğinde, Kerim ismi ne demek ve anlama gelir sorusunun cevabı şu şekildedir;

Soylu. Allah'ın adlarından biri. Eli açık, cömert.

KERİM ADI KURAN’DA VAR MI, GEÇİYOR MU?

Kerim ismi Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir ve Kerim adını koymak caizdir.

KERİM İSMİNDE KAÇ KİŞİ VAR?

Türkiye'de Kerim ismini kullanan 42.386 kişi bulunmaktadır.

İstanbul'da Kerim ismini kullanan 7.686 kişi bulunmaktadır.

Ankara'da Kerim ismini kullanan 2.124 kişi bulunmaktadır.

İzmir'de Kerim ismini kullanan 1.914 kişi bulunmaktadır.

KERİM İSMİNİN ÖZELLİKLERİ

Adı Kerim olan kişiler iç dünyalarında yaşadıkları yoğun duyguları dışarıya yansıtırlar. Olayları derinlemesine inceler ve düşünürler. İş ahlakları oldukça yüksektir. Bitip tükenmek bilmeyen bir enerji ile çalışırlar. Ancak iş ve özel hayatları arasındaki dengeyi ayarlamakta zorluk yaşayabilirler.

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